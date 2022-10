Segundo Greyzone, Chris Donelly elaborou, em Abril passado, um plano de sabotagem da Ponte da Crimeia e de formação de soldados ucranianos para a executar. Ele tê-lo-ia partilhado, nomeadamente, com Audrius Butkevičius, o Ministro lituano da Defesa.

O Coronel Donelly foi o Conselheiro especial de quatro Secretários-Gerais da OTAN. Estava encarregado das redes stay-behind da Aliança na Rússia independente. Hoje é o responsável do Institute of Statecraft; um braço do Ministério britânico da Defesa encarregado de difundir a propaganda Anti-Russa nos grande média (mídia-br) internacionais. Ele foi posto em causa aquando do atentado contra Serguei e Yulia Skripal, em 2018. Ele teria tido um papel central na difusão das imputações acusando o FSB.

Por seu lado, o FSB russo reconstituiu o trajecto do camião armadilhado e prendeu oito pessoas, de nacionalidade russa, que participaram na operação que atribuiu aos Serviços Secretos ucranianos. A título de represálias, o Exército russo bombardeou maciçamente edifícios oficiais, inclusive em Kiev, causando muitas vítimas colaterais.