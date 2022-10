Ifølge Grayzone hadde Chris Donelly så tidlig som i april skissert en plan for å saboterte Krim-broen. Han hadde også en plan om å trene opp ukrainske soldater til å gjennomføre dette.

Det er rapportert at han spesielt delte denne planen med Litauens forsvarsminister Audrius Butkevicius.

Oberst Donnelly har vært spesiell rådgiver for fire NATO-generalsekretærer. Han overvåket også alliansen stay-behind-nettverk I et uavhengig Russland. Han er nå sjef for the Institute of Statecraft, en gren av det britiske forsvarsdepartementet som er ansvarlige for spre anti-russisk propaganda til de store internasjonale mediene. Han var innblandet i angrepet på Sergej og Julia Skripal i 2018, og han spilte en sentral rolle da det gjaldt å skyve beskyldningene for dette over på FSB.

Ellers har det russiske FSB etterforsket sporene til bombelastebilen. De har arrestert 8 russiske statsborgere som deltok i operasjonen. Men FSB står fast på at det ukrainske Secret Service står bak. Den russiske hæren har som gjengjeld drevet med massiv bombardement av offisielle bygninger, inkludert i Kiev. Dette har ført til tallrike tilfeldige ofre.