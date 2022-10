Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, der "integrale Nationalist" General Valeri Zaluzhnyi, schrieb vor einem Monat an SpaceX und bat um 8000 zusätzliche Satellitentelefon-Terminals. Seine Armee hat davon zuvor 20 000 erhalten – die Terminals sind je nach Modell zwischen 1500 und 2500 Dollar wert – die größtenteils von Polen, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich bezahlt werden.

Laut General Zaluzhnyi werden jeden Monat etwa 500 Terminals auf dem Schlachtfeld zerstört. Ohne diese Terminals haben die militärischen und zivilen Behörden nicht mehr die Möglichkeit zu kommunizieren. Es ist bereits ein Ausfall aufgetreten, der zu einer Katastrophe geführt hätte, deren Details als Secret-Defense eingestuft sind.

Die Kosten der Terminals und ihrer Kommunikation, die von SpaceX beglichen werden, belaufen sich bis heute auf 80 Millionen US-Dollar. Sie sollen 100 Millionen Ende 2022 und 400 Millionen Ende 2023 erreichen.

SpaceX, das zu Beginn des Krieges über sein Engagement auf der Seite der Ukraine kommunizierte, hat, wie es die CNN enthüllt, dem Pentagon geschrieben, um es darüber zu informieren, dass SpaceX diese Kosten nicht mehr allein tragen könne.

Elon Musk, der Chef von Starlink, hat gerade scharfe Tweets mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ausgetauscht. Der Milliardär, der viel weiß, was wir nicht wissen, weil er Zugang zu allen Nachrichten der ukrainischen Behörden hat, die auf Starlink ausgetauscht werden, hat sich für die Anerkennung der Krim und des Donbass als russische Provinzen eingesetzt.

Der von SpaceX geforderte Betrag ist im Vergleich zum Wert dieses Unternehmens (127 Milliarden US-Dollar) absolut vernachlässigbar. Elon Musk, der bis zum Alter von 17 Jahren in Südafrika lebte, weiß, was eine supremazistische Ideologie wie die der "integralen Nationalisten" bedeutet. Wenn er den Zugang zu Starlink abschneidet, wird die ukrainische Armee in wenigen Tagen zusammenbrechen.