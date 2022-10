Sjefskommandanten i den ukrainske hæren, «den integrerte nasjonalisten» general Valeri Zaluzhnyi, ba Spacex for en måned siden om få ytterligere 8000 bevegelige utskytingsterminaler. Hæren hans har tidligere fått 20 000 slike terminaler, verdt mellom 1500 og 2500 dollar hver, avhengig av modellen. De er for det meste finansiert i Polen, De Forente Stater og Storbritannia.

Ifølge general Zaluzhnyi blir omtrent 500 slike terminaler ødelagt på slagmarken hver måned. Uten disse terminalene har ikke hæren og de sivile myndighetene noen mulighet til å kommunisere. . Det har allerede forekommet feil som resulterte i en katastrofe, en detalj som er klassifisert som hemmelig.

Prisen på disse terminalene og deres kommunikasjonssystem, som er skapt av SpaceX , har så langt kommet opp i 80 millioner dollar. Før 2022 er omme skulle prisen komme opp i 100 millioner dollar, og opp mot 400 millioner dollar før utgangen av 2023.

Til tross for sin offentlige innsats ved begynnelsen av krigen til støtte for Ukraina, har SpaceX sendt et brev til Pentagon og bedt om en slutt-regning. Selskapet har ikke lenger råd til dette.

Starlink CERO Elon Musk har nylig vekslet noen sarkastiske tweets med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Milliardæren, som er den som kjenner til en hel del informasjon vi ikke vet om, han har hatt tilgang til all ordveksling med de ukrainske myndighetene og Starlink. Han har nå inntatt standpunkt for å anerkjenne Krim og Donbas som russiske provinser.

Den sluttsummen SpaceX har bedt om er ubetydelig sammenliknet med verdien på selskapet (127 milliarder dollar).Elon Musk, som bodde i Sør-Afrika til han var 17, er klar over hva overlegen ideologi betyr, som tidligere »integrert nasjonalist». Dersom han kutter ut tilgangen til Starlink, vil det ukrainske militæret falle sammen i løpet av få dager.