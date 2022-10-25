Когда начинается война, правительства всегда считают, что они должны поднять моральный дух своего народа, пичкая его пропагандой. Ставки высоки, ибо речь идёт о жизни и смерти, так что дебаты становятся более жесткими, а экстремистские позиции - более популярными. Это именно то, что мы наблюдаем, или, скорее, то, как мы преображаемся. В этой игре идеи, отстаиваемые различными партиями, обусловлены не их идеологией, а их близостью к власти.

В этимологическом смысле пропаганда - это искусство убеждать, распространять идеи. Но в наше время это - искусство, целью которого является реконструкция реальности таким образом, чтобы очернить противника и возвеличить собственные войска.

Вопреки распространенному на Западе мнению, его изобрели не нацисты или Советы, а британцы и американцы во время Первой мировой войны [1].

Сегодня НАТО координирует усилия в этой области из Центра стратегических коммуникаций в Риге (Латвия) [2]. Он разрабатывает планы, по которым нужно действовать, и организует международные программы, чтобы эти планы реализовать.

Например, НАТО определило Израиль как слабое место. Если бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху был личным другом президента Украины Владимира Зеленского, то его преемник Нафтали Беннет признал обоснованность российской политики. Он посоветовал вернуть Крым и Донбасс и даже провести денацификацию Украины. Нынешний премьер-министр Яир Лапид менее решителен. Он не хочет поддерживать интегральных националистов, которые уничтожили миллион евреев до и во время Второй мировой войны. Но он также хочет остаться в хороших отношениях с Западом.

Чтобы вывести Израиль на прямую дорогу, НАТО пытается убедить Тель-Авив в том, что в случае победы России Израиль потеряет свои позиции на Ближнем Востоке [3]. С этой целью она изо всех сил распространяет ложь о том, что Иран является военным союзником России.

Международная пресса продолжает утверждать, что Россия использует на поле боя иранские беспилотники, а вскоре, якобы, дело дойдёт и до иранских ракет средней дальности. Однако Москва сама может производить подобные виды оружия, и никогда не просила их у Тегерана. Россия и Иран неоднократно опровергали эти обвинения. Но западные политики, полагаясь на прессу, а не на простые размышления, уже ввели санкции против иранских торговцев оружием. Вскоре Яир Лапид, сын председателя мемориала «Яд Вашем», будет изолирован и вынужден будет встать на сторону преступников.

Британцы, в свою очередь, традиционно преуспели в использовании сетевых медиа и привлечении к пропаганде художников. МИ-6 полагается на группу из 150 информационных агентств, работающих в рамках PR Network [4]. Они убеждают эти компании взять на вооружение их заявления и лозунги.

Именно они сначала убеждали вас в том, что президент Владимир Путин скоро умрёт, затем в том, что он сошел с ума, затем в том, что он сталкивается с сильной оппозицией внутри страны и будет свергнут в результате переворота. Их работа продолжается и сегодня. Они берут интервью у воюющих на Украине солдат, и вы слышите, как украинские солдаты говорят, что они националисты, а российские солдаты говорят, что они боятся, но должны защищать Россию. Вас убеждают что украинцы - не нацисты, и что русских заставляют воевать. В действительности, большинство украинских солдат - не «националисты», то есть не защитники своей родины, а «интегральные националисты» в смысле, который придавали этому понятию два теоретика, Шарль Моррас и Дмитрий Донцов [5]. Это вовсе не одно и то же.

Только в 1925 году Папа Пий XI осудил "интегральный национализм". К этому времени Донцов уже написал «Націоналізм» (1921). Моррас и Донцов определяли нацию как традицию и мыслили свой национализм в противопоставлении другим (Моррас - немцам, Донцов - русским). Оба ненавидели Французскую революцию, принципы Свободы, Равенства и Братства и безжалостно выступали против евреев и масонов. Они считали религию полезной для организации общества, но казались агностиками. Эти позиции привели к тому, что Моррас стал петенистом, а Донцов - гитлеровцем. Последний скатится в варяжский (шведские викинги) мистический бред.

Следующий Папа, Пий XII, отменил осуждение своего предшественника незадолго до начала войны. При освобождении Моррас был осужден за пособничество врагу (он был германофобом), а Донцов был реабилитирован англосаксонскими спецслужбами и укрывался в Канаде, а затем в США.

Что касается российских солдат, интервью с которыми мы видим в наших телевизионных новостях, они не говорят, что их заставляют воевать, но, в отличие от интегральных националистов, они не фанатики. Для них война, даже если они защищают своих, всегда ужасна. Именно потому, что нам постоянно твердят, что Россия - это диктатура, мы понимаем другое. Мы не признаем, что Россия является демократией, потому что для нас демократия не совместима с авторитарным режимом. Однако, например, Вторая французская республика (1848-1852) была одновременно и демократией, и авторитарным режимом.

Нас легко убедить, потому что мы ничего не знаем об украинской истории и культуре. А если что и знаем, то только то, что некогда Новороссией управлял французский аристократ Арман-Эммануэль дю Плесси де Ришелье, личный друг царя Александра I. Он продолжил дело князя Григория Потемкина, который хотел построить этот регион по образцу Афин и Рима, что объясняет, почему Новороссия и сегодня остается русской (а не украинской) по культуре никогда не знавшей крепостного права.

Мы не знаем о зверствах, совершённых на Украине в период между двумя войнами и во время Второй мировой войны, и имеем смутное представление о насилиях в СССР. Мы не знаем, что теоретик Донцов и его ученик Степан Бандера без колебаний расправлялись со всеми, кто не соответствовал их «интегральному национализму», сначала с евреями в этой хазарской стране, затем с русскими и коммунистами, анархистами Нестора Махно и многими другими.

«Интегральные националисты», ставшие приверженцами фюрера и ярыми расистами, вновь вышли на передний план после распада СССР [6]. 6 мая 1995 года президент Леонид Кучма отправился в Мюнхен (в офис ЦРУ), чтобы встретиться с лидером интегральных националистов Славой Стецько, вдовой нацистского премьер-министра. Она только что была избрана в Верховную Раду, но не смогла занять свое место, поскольку её лишили украинского гражданства. Месяц спустя Украина приняла нынешнюю конституцию, в статье 16 которой говорится, что «сохранение генетического наследия украинского народа является обязанностью государства». Впоследствии та же Слава Стецько дважды открывала сессию Рады, завершая свои выступления боевым кличем «интегральных националистов»: Слава Украине!

Современная Украина терпеливо выстраивала свой нацистский режим. Провозгласив «генетическое наследие украинского народа», режим принял несколько законов. Первый дает право пользоваться правами человека со стороны государства только украинцам, но не иностранцам. Второй определяет, кто является национальным большинством, а третий (принятый президентом Зеленским) - кто относится к национальным меньшинствам. Но главное в том, что ни в одном законе нет упоминания о русскоязычных. Поэтому суды не признают за ними прав человека.

С 2014 года в стране идет гражданская война между интегральными националистами и русскоязычным населением, в основном в Крыму и на Донбассе. После того, как на Украине было уничтожено 20 000 человек, Российская Федерация, учитывая свою «ответственность по защите» и основываясь на резолюции Совета Безопасности 2202 (Минские соглашения), решила положить конец уничтожению русскоязычного населения и начала специальную военную операцию.

Натовская пропаганда рассказывает нам о реальных страданиях украинцев, но игнорирует восемь лет пыток, убийств и расправ, которые им предшествовали. Нам говорят о «наших общих ценностях с украинской демократией», но какие ценности мы разделяем с интегральными националистами, и какая демократия на Украине?

Мы не должны выбирать между теми или другими, мы должны защищать мир и, следовательно, Минские соглашения и Резолюцию 2202.

Война лишает нас рассудка. Происходит переворот ценностей. Популярным становится крайний экстремизм. Некоторые наши министры говорят, что надо Россию задушить. Мы не понимаем, что на самом деле поддерживаем те самые идеи, против которых, как нам кажется, мы боремся.