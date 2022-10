Am 25. Oktober 2022 rief der Präsident der Tschetschenischen Republik, Ramsan Kadyrow, zum Heiligen Krieg auf.

Ihm zufolge haben es die Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren nicht geschafft, die Russen auszuhungern. Sie manipulieren jetzt die Ukrainer, um Ziele in der Russischen Föderation zu sabotieren und anzugreifen, was nicht toleriert werden darf. Es ist ein Kampf zwischen satanistischen Kräften auf der einen Seite und Gläubigen, Christen und Muslimen, auf der anderen Seite.

Daher rief er auch alle Tschetschenen auf, sich zur Verteidigung ihres Glaubens und ihrer Heimat zu melden.