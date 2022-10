Le bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, s’est progressivement étoffé. Aujourd’hui, il comprend une dizaine de pages de brèves contextualisées et, en outre, un supplément listant les documents les plus récents (alternativement 1- les articles des revues académiques de sciences politiques 2- les documents officiels 3- les rapports des thinks tanks et 4- les livres). Il reste cependant à améliorer en incluant plusieurs pays que nous ne couvrons pas encore.

Cependant, il est déjà devenu une référence et est désormais traduit en six langues (allemand, anglais, français, espagnol, italien et néerlandais).

Pour vous abonner :

– Paiement annuel : 150 euros

ou

– Paiement par mois : 15 euros