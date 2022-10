Il notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale si è progressivamente arricchito. Oggi comprende una decina di pagine di brevi contestualizzate e un supplemento in cui sono elencati i documenti più recenti (alternativamente: 1 - gli articoli delle riviste accademiche di scienze politiche; 2 - i documenti ufficiali; 3 - i rapporti dei think tank; 4 - i libri). Tuttavia va migliorato ancora, includendo Paesi che per il momento non copriamo.

Ciononostante è già diventato un punto di riferimento e adesso è tradotto in sei lingue (francese, inglese, italiano, olandese, spagnolo, tedesco).

Per abbonarsi:

– abbonamento annuale: 150 euro.

oppure

– abbonamento mensile: 15 euro.