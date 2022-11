‎De frente en la imagen, el agresor de Paul Pelosi durante una manifestación de nudistas en ‎San Francisco.‎

La agresión contra Paul Pelosi, el esposo de la presidente de la Cámara de Representantes del ‎Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, está dando lugar a diversas interpretaciones. ‎

Según la propia Nancy Pelosi y el Partido Demócrata, el agresor sería un partidario de ‎Donald Trump que quería matarla a ella. Según esa versión, ya dentro de la residencia de los Pelosi, el agresor, al no encontrar a la líder de los representantes demócratas, ‎arremetió contra su marido –de 82 años– usando un martillo. ‎

Los guardaespaldas de Pelosi no intervinieron. No hay huellas de ‎efracción en la residencia de los Pelosi y el único martillo hallado pertenece a Paul Pelosi, quien ‎fue hospitalizado aunque su vida no corre peligro. ‎

La novia del agresor declaró que este es un desequilibrado que se cree Jesús. ‎

Ante la dramática y politizada interpretación del Partido Demócrata, que presenta la agresión como ‎resultado de la polarización de un país al borde del caos, existe otra mucho más banal. ‎

Según el Santa Monica Observer, que cita a un testigo de la policía, Paul Pelosi, notoriamente ‎homosexual, simplemente “ligó” al individuo en un bar de San Francisco y lo llevó a su residencia ‎después de haber despedido a los guardaespaldas. Pero resultó que el hombre es un militante naturista y ‎denunciante de las mentiras del gobierno estadounidense sobre los atentados del 11 de ‎septiembre de 2001. Borracho, Paul Pelosi utilizó un martillo para amenazar al hombre pero ‎este logró desarmarlo y lo golpeó con la herramienta [1].‎

‎

‎

Mientras que Hillary Clinton citaba la agresión contra Paul Pelosi como el último ejemplo de la ‎violencia de los partidarios Trump, el nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, publicó un tweet ‎‎(que ya retiró) donde mencionaba el artículo del Santa Monica Observer y decía que es posible que la verdad no esté del lado del Partido Demócrata. ‎

Las agencias de prensa que han mencionado esta polémica no describen claramente la versión ‎mencionada por Elon Musk pero sí resaltan que el Santa Monica Observer está lejos de contar ‎con las simpatías de NewsGuard, la asociación de los ex miembros de la administración Bush. ‎