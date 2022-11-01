Спустя три четверти века после создания государства Израиль его границы все ещё не определены. Поэтому соглашение, подписанное через Организацию Объединенных Наций о закреплении морских границ между Израилем и Ливаном, является историческим.

Открытие газовых месторождений в восточном Средиземноморье в 2011 году вызвало такие страсти, что у всех заинтересованных государств возникло желание разрешить свои разногласия, по крайней мере, по вопросу морских границ. В 2018 году Кипр, Греция, Италия и Израиль достигли соглашения о совместном строительстве газопровода в Европу. Египет, Палестина, Ливан, Сирия и Турция официально не были участниками этого соглашения.

– Однако Египет подписал параллельное соглашение с Израилем, согласно которому его газовое месторождение эксплуатируется Израилем, который экспортирует часть добытого газа в Египет через компанию East Gas, основным акционером которой является египетская секретная служба.

– Поскольку Палестина де-факто разделена на две части, а газовое месторождение находится на шельфе, ответственность за него несёт ХАМАС. Поэтому было заключено секретное соглашение с ХАМАС через Катар. Израильтяне добывают газ, отдают часть его Катару, который оплачивает работу палестинских государственных служащих в секторе Газа.

– В Ливане ответственность по этому делу лежит на армии после того, как президент Эмиль Лахуд выставил за дверь французское военное судно, которое без разрешения проводило разведку в прибрежных водах. Но неуступчивость армии блокировала любой прогресс. В 2020 году президент Мишель Аун подошёл к этому вопросу более гибко, придумав более сложное, но реализуемое соглашение.

– Сирию, воюющую с поддерживаемыми Западом джихадистами, держали в стороне.

– Морские границы Греции и Турции до сих пор не определены. На первый взгляд, Турцию не беспокоит обнаруженное газовое месторождение, но она оккупирует Северный Кипр, а его этот вопрос касается. Поэтому европейцы и израильтяне решили обойтись без его согласия.

Поле прихода в Белый дом президент Джо Байден поручил штраусианцам заниматься международными вопросами, особенно в части энергетики. Ответственным по этим вопросам был назначен специалист по сжиженному газу Амос Хохштейн, который играл ту же роль при президенте Бараке Обаме. Он был другом штраусианца Пола Вулфовица, вместе с которым защищал нефтяные интересы диктатора Теодоро Обианге Нгемы в Экваториальной Гвинее. Он хорошо знает Ближний Восток, поскольку в 2014 году вёл переговоры по заключению соглашения между Израилем и Иорданией о добыче газа на шельфе Тамар. Он также предложил ввести эмбарго на иранскую нефть. Во время сирийской войны он направлял американские войска для сопровождения верениц грузовиков, на которых семья Эрдогана перевозила нефть ИГИЛ, и руководил американскими бомбардировками, цель которых состояла в уничтожении тех немногих грузовиков, которые доставляли нефть в Дамаск. Хохштейн - очень приятный в общении человек, но он обслуживает империалистическую политику США с предельным цинизмом.

Американцы слышали о нём в связи со скандалами в семье Байденов: Хохштейн, который работал на тогдашнего вице-президента Джо Байдена, был назначен директором «Нафтогаза» - ведущей газовой компании Украины незадолго до того, как Хантер Байден стал директором «Бурисмы» - второй по величине газовой компании Украины. Когда президент Дональд Трамп обнаружил факты хищений и попытался провести расследование, Хохштейн прикрыл сына своего бывшего босса.

В контексте нынешних санкций США против трёх основных экспортеров углеводородов - Ирана, Венесуэлы и Российской Федерации - средиземноморский газовый вопрос становится приоритетным.

Избрание тандема Нафтали Беннет - Яир Лапид в Израиле коренным образом меняет ситуацию. Действительно, эти два политических лидера стремятся сделать Израиль таким же государством, как и другие, и, следовательно, порвать с империалистической политикой Биньямина Нетаньяъху и сионистов-ревизионистов. Президент Ливана Мишель Аун, который за время своего мандата сумел помириться с Сирией, но потерпел неудачу во всех других областях, поставил перед собой цель приступить к добыче шельфового газа до окончания срока своих полномочий 31 октября.

Достигнутое соглашение является оригинальным. Зная, что газовые месторождения не пересекаются ни с одной из границ, которые могли бы потребоваться, две израильские и ливанские стороны согласились на различие границ по поверхности моря и по дну моря. Одно газовое месторождение, Кариш, принадлежит Израилю, а другое, Кана, - Ливану. Но поскольку ливанское месторождение вторгается по дну моря на израильскую территорию по поверхности моря, часть добытого газа пойдет в Израиль. Сложность ситуации заключается в том, что две страны находятся в состоянии войны и поэтому не могут заключить прямое соглашение. Но это не проблема! Оператором ливанского месторождения будет французская компания Total. Именно эта компания будет выплачивать Израилю часть не газа, а прибыли. Поскольку Total - французская компания, Париж ввязался в эту историю со своими требованиями. Отсюда и присутствие французского посла на подписании.

Израиль, будучи тем, кем он есть, несколько раз пытался добиться неравной сделки путём подкупа ряда ливанских чиновников. Тогда ливанская Хезболла развернула свои силы возле израильской платформы и объявила, что не сможет работать, пока не будет подписано окончательное соглашение. Тель-Авив получив сигнал, прекратил свои попытки подкупа и воздержался от эксплуатации собственного газового месторождения.

Оставалось только подписать соглашение, хотя обе стороны отказывались пожать друг другу руки. Церемония была организована под эгидой Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Израильская и ливанская делегации поочередно прибывали в Накуру, в штаб-квартиру ВСООНЛ, для подписания документа, который был передан и зарегистрирован ООН в Нью-Йорке.

Выступая перед израильтянами, премьер-министр Яир Лапид сказал: «Ливан признал государство Израиль в соглашении о делимитации морской границы между двумя странами. Это политическое достижение, поскольку не каждый день вражеское государство признаёт Государство Израиль в письменном соглашении, перед всем международным сообществом». Это несколько возмутительная интерпретация, и Сайед Насралла, генеральный секретарь Хезболлы ответил: «Президент Мишель Аун не подписывал международный договор. Поэтому оно не является признанием Израиля (...) Процесс, приведший к подписанию соглашения, и форма этого соглашения подтверждают, что любые разговоры о нормализации безосновательны. (...) Переговоры были непрямыми, делегации не встречались».

С точки зрения Лапида, который пытается деколонизировать свою страну - то есть устранить колониальный характер Израиля - это шаг к нормализации. С точки зрения Насраллы, которому не требовалось одобрения ливанского парламента для подписания этого обязательства, формально это не договор, а серия взаимных обязательств... имеющих значение договора. Короче говоря, каждая сторона остается на своей позиции, не нарушая свои принципы, но соблюдая взаимные интересы.