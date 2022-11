A revista Rolling Stone publicou um artigo sobre o desaparecimento do jornalista da ABC, James Gordon Meek, no fim de Abril [1]. Este caso não foi até agora objecto de qualquer publicação.

Meek servira como Conselheiro sénior da luta anti-terrorista junto da Comissão de Segurança da Pátria da Câmara dos Representantes. Ele parece ter tido uma dupla vida profissional de jornalista e agente de Inteligência. Em todo o caso, estava muito envolvido nesse meio e a altíssimo nível. Aquando do seu desaparecimento estava escrevendo um livro sobre a Operação Pineapple (Abacaxi -ndT) durante a queda de Cabul [2] .

Ele postou seu último tweet em 27 de Abril. Tratou-se da retoma de um tweet de um antigo agente da CIA com a menção : «Factos». O texto do agente era : « Realmente, isto começou há muito tempo. Tratamos disso entre 2014-2022. Não agora. É uma experiência de laboratório sobre TTPs [tácticas, técnicas e procedimentos] russas. Sobre a EW [guerra electrónica]. Sobre tudo. É por isso que os Ucranianos (com os nossos conselhos/assistências) vão tão bem. Perguntem aos da IC [comunidade da Inteligência] ou da UW [guerra não convencional]. « Tratamos de uma tonelada de merda ».

Imediatamente após ter postado este tweet, Meek demitiu-se das suas funções na ABC. Segundo seus amigos e colegas, ele não explicou nada, mas parecia que o céu acabava de cair sobre a sua cabeça.

Um raide policial foi feito à sua casa. Segundo os seus vizinhos, carros pretos e um veículo blindado iguais aos empregues pelo FBI sitiaram a sua casa. Homens armados revistaram-na. Ignora-se se ele estava em casa na altura. De qualquer forma, ninguém o viu sair, nem o viu desde então.

As autoridades nada revelam a seu propósito.