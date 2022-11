À medida que se aproxima a Cimeira Estados Unidos-África, prevista para o meio de Dezembro, Washington enviou uma imponente delegação a África, presidida pela Straussienna Victoria Nuland, Sub-secretária de Estado para os Assuntos Políticos.

A delegação incluía a Vice-secretária de Defesa, Celeste Wallander; o estratega do AfriCom, o General Kenneth Ekman; o Vice-secretário de Estado adjunto para os Assuntos Africanos, Mike Heath; Greg LoGerfo, o Vice-secretário assistente para a luta contra o terrorismo; e Matt Petit, responsável pelo Sahel na Casa Branca.

A delegação visitou a Mauritânia, o Mali, o Níger e o Burkina Faso. Para Washington tratava-se, na prática, de compreender porquê o grupo Wagner substitui a França em muitos países.

A delegação perguntou a cada líder que visitou quais eram as suas relações com a Rússia e com a empresa militar privada Wagner. A cada um, ela descreveu os problemas que se iriam abater sobre o seu país se tomasse o « mau caminho ».