Zoals elke vrijdag is het 14e nummer van onze wekelijkse nieuwsbrief, Voltaire Internationaal Nieuws, verschenen.

In deze nieuwsbrief van 10 pagina’s:

• Redactioneel: Een crypto-nazi aan het hoofd van de NAVO?

• Tussentijdse verkiezingen in de VS: de duurste verkiezingen in de geschiedenis; de strijd binnen de Republikeinse Partij tussen de historische Republikeinen en de Jacksonianen.

• De Cherokee Natie eist de uitvoering van het Verdrag van New Echota.

• Het Verenigd Koninkrijk heeft Oekraïense gevechtszwemmers opgeleid.

• Politieke fracties organiseerden een oproer in de Franse Nationale Vergadering en lieten het parlementslid waartegen zij zich uitspraken schorsen.

• Duitsland zal betalen voor Oekraïense Joden die de huidige oorlog ontvluchten.

• Kanselier Scholz en president Xi regelen de Duits-Chinese handel achter de rug van de VS en Rusland om.

• De Nederlandse regering verbiedt een Britse spreker in het hele Schengengebied.

• Het zeerecht onderscheidt schipbreukelingen van migranten.

• Politieke spionage op smartphones in Griekenland.

• De Oekraïense regering slaagt erin haar burgers ervan te overtuigen dat zij in gevaar zullen zijn zolang het Russische volk bestaat.

• Rusland heeft nooit gedreigd kernwapens te gebruiken, noch strategisch, noch tactisch.

• Marshal Haftar in alle stilte berecht in de VS.

• Revisionistische zionisten winnen Israëlische algemene verkiezingen.

• Wat Jordanië vreest met de terugkeer van Benjamin Netnayahu.

• Libanese premier koopt Afghaanse telefonie op.

• Doodsbedreigingen tegen de voormalige Iraakse premier die generaal Soleimani hielp vermoorden.

• Iraanse leiders bereiden zich voor om te vluchten.

• Het motief achter de aanval op de voormalige Pakistaanse premier.

• VS beschermt Oeigoerse jihadisten in Afghanistan.

• China maakt een beter gevechtsvliegtuig dan zijn Amerikaanse rivaal door zijn stealth technologie te stelen.

• Japanse politieke partijen zullen niet langer gefinancierd mogen worden door religieuze sekten.

• NAVO-leden weigeren nu het nazisme te veroordelen.

En onze documentaire bijlage: 2 pagina’s officiële documenten.

