Wie jeden Freitag ist jetzt die Nummer 14 unseres Wochenbulletins Voltaire, internationale Nachrichten, erschienen.

Im Inhalt dieser 10 Kurznachrichten:

– Editorial: Ein Krypto-Nazi an der Spitze der NATO?

– Zwischenwahlen in den USA: die teuersten Wahlen der Geschichte; der Kampf innerhalb der Republikanischen Partei zwischen den historischen Republikanern und den Jacksoniern.

– Die Cherokee Nation fordert die Umsetzung des Vertrags von New Echota.

– Das Vereinigte Königreich hat ukrainische Kampfschwimmer ausgebildet.

– Fraktionen organisierten einen Aufruhr in der französischen Nationalversammlung und suspendierten den Abgeordneten, gegen den sie sprachen.

– Deutschland wird für ukrainische Juden zahlen, die vor dem gegenwärtigen Krieg fliehen.

– Bundeskanzler Scholz und Präsident Xi organisieren den deutsch-chinesischen Austausch im Rücken der USA und Russlands.

– Die niederländische Regierung verbietet einen britischen Sprecher im gesamten Schengen-Raum.

– Das Seerecht unterscheidet Schiffbrüchige von Migranten.

– Politische Bespitzelung von Smartphones in Griechenland.

– Der ukrainischen Regierung gelingt es, ihre Bürger davon zu überzeugen, dass sie in Gefahr sind, solange das russische Volk existiert.

– Russland hat nie damit gedroht, Atomwaffen einzusetzen, weder strategisch noch taktisch.

– Marschall Haftar diskret in den Vereinigten Staaten verurteilt.

– Sieg der revisionistischen Zionisten bei den israelischen Parlamentswahlen.

– Was Jordanien mit der Rückkehr von Benjamin Netanyahu befürchtet.

– Der libanesische Premierminister kauft das afghanische Mobiltelefonnetz.

– Morddrohungen gegen den ehemaligen irakischen Premierminister, der bei der Ermordung von General Soleimani geholfen hatte.

– Die iranische Führungsleute bereiten ihre Flucht vor.

– Das Motiv für das Attentat auf den ehemaligen pakistanischen Premierminister.

– Die Vereinigten Staaten schützen uigurische Dschihadisten in Afghanistan.

– China stellt einen Kampfjet von besserer Qualität her als sein US-Rivale, indem es seine Stealth-Technologie stiehlt.

– Japanische politische Parteien dürfen nicht mehr von religiösen Sekten finanziert werden.

– NATO-Mitglieder weigern sich, den Nationalsozialismus zu verurteilen.

Und unsere dokumentarische Beilage: 2 Seiten offizielle Dokumente.

