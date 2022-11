Het Westen noemt het conflict in Oekraïne een "oorlog" of een "Russische invasie". Deze stelling volstaat om te beweren dat de Russen ongelijk hebben en de Oekraïners gelijk.

De Russen noemen hetzelfde conflict een "speciale militaire operatie". Zij beschouwen het als hun verantwoordelijkheid om de slachtoffers van een burgeroorlog te beschermen. Ze zeggen dat ze Oekraïne niet binnenvallen en niet van plan zijn het te annexeren. Zij voeren slechts resolutie 2202 van de VN-Veiligheidsraad uit.

Twee feiten bewijzen dat dit een burgeroorlog is:

– Er was een burgeroorlog in Oekraïne van 2014 tot 2022. Volgens de regering in Kiev kwamen daarbij minstens 16.000 mensen om het leven. Volgens de Russische onderzoekscommissie minstens 20.000 mensen.

– Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN zijn sinds 24 februari 2022 7.822.309 Oekraïners hun land ontvlucht. Daarvan zijn er 4.969.914 naar het Westen gevlucht en 2.852.395 naar Rusland.

De erkenning van deze feiten is niet voldoende om Rusland gelijk te geven. Men kan stellen dat zij resolutie 2202 verkeerd interpreteert. Ook kan men stellen dat zij uiterst brutaal optreedt om de bedreigde bevolking te beschermen.