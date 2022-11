Как и большинство западных политических аналитиков и комментаторов, я не знал о существовании украинских неонацистов вплоть до 2014 года. Когда на Украине был свергнут избранный президент, я думал, что это были некие агрессивные группы, которые вырвались на публичную сцену ради помощи проевропейским силам. Однако после российской военной интервенции я постепенно обнаружил много документов и информации об этой политической организации, которая в 2021 году представляла треть украинских вооруженных сил. В данной статье представлен обзор этой информации.

До Первой мировой войны, Украина, представляющая собой большую равнину, постоянно разрывалась между немецким и русским влиянием. Она не была независимым государством, а являлась провинцией Российской империи. Его населяли немцы, болгары, греки, поляки, румыны, русские, чехи, татары и евреи - бывшие хазары.

Молодой поэт Дмитрий Донцов, увлечённый авангардными течениями в искусстве, полагает, что они помогут вывести его страну из социальной отсталости. Поскольку царская империя после смерти Екатерины Великой почти не развивалась, а Германская империя была научным центром Запада, Донцов предпочёл Москве Берлин.

Когда началась Великая война, он становится агентом немецкой секретной службы и поселяется в Швейцарии, где за счёт своих хозяев издаёт на нескольких языках Вестник, призывающий этнические меньшинства царской империи к свержению власти [1].

В 1917 году совершилась Великая Октябрьская революция. Друзья Донцова стали на сторону революции, но сам он по-прежнему остаётся сторонником Германии. В последовавшей анархии Украина разделена де-факто тремя различными режимами: националистами Симона Петлюры (которые преобладали на территории, ныне принадлежащей администрации Зеленского), анархистами Нестора Махно (которые организовались в Новороссии - земле, освоенной князем Потемкиным и никогда не знавшей крепостного права), и большевиками (особенно на Донбассе). Боевым кличем сторонников Петлюры был лозунг «Смерть евреям и большевикам». Они совершали многочисленные кровавые погромы.

Дмитрий Донцов вернулся на Украину до поражения Германии и становится протеже Симона Петлюры. Он принимает участие в Парижской мирной конференции, но по неизвестной причине выходит из состава делегации. На Украине он помогает Петлюре заключить союз с Польшей, чтобы подавить анархистов и большевиков. После захвата Киева большевиками Петлюра и Донцов заключают Варшавский договор (22 апреля 1920 года): польская армия обязуется оттеснить большевиков и освободить Украину в обмен на Галицию и Волынь (сегодня администрация Зеленского ведет переговоры о вступлении Польши в войну ради тех же земель [2]). Однако эта война терпит фиаско.

Чтобы усилить свои позиции, Петлюра тайно ведёт переговоры с основателем еврейских батальонов в британской армии (Еврейский легион), а затем лидером Всемирной сионистской организации (ВСО) Владимиром Жаботинским. В сентябре 1921 года они договорились объединиться против большевиков в обмен на обязательство Петлюры запретить своим войскам продолжать погромы. Еврейский легион должен был стать «еврейской жандармерией». Однако, несмотря на все усилия, Петлюре не удаётся утихомирить свои войска, тем более что его близкий соратник Донцов по-прежнему поощряет расправу над евреями. Наконец, когда о соглашении стало известно, Всемирная сионистская организация выступает против режима Петлюры. 17 января 1923 года ВСО создаёт комиссию для расследования деятельности Жаботинского. Но Жаботинский отказался приехать и объясниться и подал в отставку со своего поста.

Петлюра бежит в Польшу, а затем во Францию, где был убит еврейским анархистом из Бессарабии (ныне Приднестровье). На суде он признал свою вину и заявил, что мстил за сотни тысяч евреев, убитых войсками Петлюры и Донцова. Процесс наделал много шума, и в результате суд оправдал убийцу. Именно по этому случаю была основана Лига против погромов, будущая ЛИКРА (Международная лига против расизма и антисемитизма).

Националисты и анархисты терпят поражение. Победу одерживают большевики, и они, не без споров, присоединяются к Советскому Союзу.

Дмитрий Донцов издаёт литературный журнал, который увлекает молодежь. Он продолжает продвигать идею Центральной Европы, в которой доминировала бы Германия, и сближается с нацизмом по мере его роста. Вскоре он назовёт свою доктрину украинским «интегральным национализмом». При этом он сослался на французского поэта Шарля Морраса. Действительно, с самого начала логика этих двух людей была идентичной: они искали в собственной культуре средства для утверждения современного национализма. Однако Моррас был германофобом, а Донцов - германофилом. Термин «интегральный национализм» и сегодня востребован адептами Донцова, которые после падения Третьего рейха старательно опровергают термин «нацизм», которым его не без оснований обозначают русские.

По его мнению, украинский национализм характеризуется:

– утверждением воли к жизни, к власти, к экспансии (он поддерживает право сильных рас организовывать народы и нации для укрепления существующей культуры и цивилизации);

– желанием бороться и осознанием своего экстремизма (он восхваляет "творческое насилие инициативного меньшинства).

К его качествам относятся:

– фанатизм,

– безнавственность.

В итоге, расставшись со своим прошлым, Донцов становится безоговорочным поклонником фюрера. Его последователи основали Организацию украинских националистов (ОУН) в 1929 году во главе с полковником Евгением Коновальцем. Коновалец назвал Донцова духовным диктатором молодежи Галичины. Однако между Донцовым и этим интеллектуалом возникает спор по поводу его экстремизма, ведущего к войне всех против всех, после чего Коновалец был убит. Затем ОУН (финансируемая немецкой секретной службой) разделяется на две части. Интегральные националисты зарезервировали для себя ОУН-Б, названную в честь любимого ученика Донцова Степана Бандеры.

В 1932-33 годах большевистские политические комиссары, которые в основном были евреями, вводят налог на урожай, как и в других регионах Советского Союза. В сочетании с неблагоприятными погодными условиями эта политика вызвала голод в нескольких регионах СССР, включая Украину. Это событие известно как «Голодомор». Вопреки утверждениям националистически настроенного историка Льва Добрянского, это был не план истребления украинцев русскими, так как пострадали и другие регионы СССР, а неправильное управление государственными ресурсами. Дочь Льва Добрянского, Пола Добрянски, становится сотрудницей президента Джорджа Буша-младшего. Она вела беспощадную борьбу за то, чтобы историки, не поддерживающие пропагандистские утверждения ее отца, были исключены из западных университетов [3].

В 1934 году Бандера, будучи сотрудником нацистской секретной службы и главой ОУН-Б, организует убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.

С 1939 года члены ОУН-Б, образовав военную организацию УПА, проходят обучение в Германии в немецкой армии, а затем снова в Германии, но уже у своих японских союзников. Степан Бандера предлагает Дмитрию Донцову стать лидером их организации, но последний отказывается, предпочитая играть роль лидера, а не полководца.

Интегральные националисты приветствовали вторжение в Польшу в рамках германо-советского пакта. Как показал Генри Киссинджер, которого нельзя заподозрить в просоветской ориентации, речь шла не об аннексии Польши Советским Союзом, а о нейтрализации её части с целью подготовки к конфронтации с Рейхом. Для канцлера Гитлера, с другой стороны, это был вопрос начала завоевания «жизненно важного пространства» в Центральной Европе.

С самого начала Второй мировой войны под руководством Дмитрия Донцова ОУН-Б сражалась вместе с нацистскими войсками против советского народа и евреев.

Сотрудничество украинских интегральных националистов с нацистами продолжилось непрекращающимися массовыми убийствами украинского населения, обвиненного в принадлежности к евреям или коммунистам, и «освобождением» Украины Третьим рейхом летом 1941 года под выкрики «Слава Украине!» - боевым кличем, используемым сегодня администрацией Зеленского и демократами США. В это время интегральные националисты провозглашают независимость от Советского Союза в присутствии представителей нацистов и греческого православного духовенства, но не в Киеве, а во Львове, по образцу гвардии Глинки в Словакии и усташей в Хорватии. Они формируют правительство под руководством «Провидника» Степана Бандеры, чей друг Ярослав Стецько был премьер-министром. Их поддержка на Украине оценивается в 1,5 миллиона человек. Это означает, что интегральные националисты всегда были в меньшинстве.

Нацисты были разделены между рейхскомиссаром по Украине Эрихом Кохом, для которого украинцы были недочеловеками, и министром по делам оккупированных восточных территорий Альфредом Розенбергом, для которого интегральные националисты были настоящими союзниками. Наконец, 5 июля 1941 года Бандера депортирован в Берлин и помещен под Ehrenhaft (почетный плен), то есть под домашний арест как высокопоставленный чиновник. Однако после того, как члены ОУН-Б поубивали лидеров конкурирующей фракции ОУН-М, нацисты санкционировали Степана Бандеру и его организацию. 13 сентября 1941 г. 48 их лидеров депортируют в лагерь в Освенциме (который еще не был концлагерем, а только тюрьмой). ОУН-Б была реорганизована под немецким командованием. Именно тогда украинские националисты давали следующую клятву: «Как честный сын моей Родины, вступаю я добровольно в ряды Украинской освободительной армии и празднично божусь, что я честно против большевизма и за честь народа воевать буду. Этот бой на стороне Германии и связительных армий против общего врага ведём. Веря Адольфу Гитлеру, как вождю и старшему приказателю освободительных армий, честность и обязательное подчинение. Я готов за правду во всякое время мою жизнь отдать».

Нацисты объявили, что в тюрьмах было обнаружено множество трупов - жертв «большевистских евреев». То есть интегральные националисты отпраздновали свою «независимость» убийством более 30 000 евреев и активным участием в облаве на киевских евреев в Бабьем Яру, где айнзатцгруппами СС Рейнхарда Гейдриха за два дня 29 и 30 сентября 1941 года были расстреляны 33771 человек.

В разгар этой суматохи Дмитрий Донцов незаметно исчезает. В действительности он отправляется в Прагу и поступает на службу к автору «Окончательного решения» Рейнарду Гейдриху, который только что был назначен заместителем губернатора Богемии-Моравии. Гейдрих организовал Ванзейскую конференцию, на которой планировалось «окончательное решение еврейского и цыганского вопросов». Затем он создалёт Институт Рейнарда Гейдриха в Праге, чтобы координировать систематическое уничтожение этих народов в Европе. Украинец Донцов, который теперь жил в Праге в большой роскоши, сразу же становится её администратором. Таким образом, он становится одним из главных архитекторов величайшей резни в истории. Гейдрих был убит в июне 1942 года, а Донцов сохранил свои должности и привилегии.

Степан Бандера и его заместитель Ярослав Стецько были помещены под домашний арест в штаб-квартире Генеральной инспекции концентрационных лагерей в Ораниенбурге -Заксенхаузене (30 км от Берлина). Они пишут письма своим сторонникам и руководству Рейха в условиях полной свободы и не испытывают никаких лишений. В сентябре 1944 года, когда армия Рейха отступала, а бандеровцы начали восставать против неё, оба лидера были освобождены нацистами и восстановлены в своих прежних должностях. Таким образом, Бандера и Стецько возобновляют вооруженную борьбу против евреев и большевиков.

Но они опоздали. Рейх рухнул. Англосаксы захватывают Донцова, Бандеру и Стецко. Теоретика интегрального национализма перевозят в Канаду, а двоих практиков массовых убийств - в Германию. МИ-6 и ОСС (предшественник ЦРУ) переписывают их биографии, сделав так, что об их участии в нацизме и ответственности за «Окончательное решение» больше не упоминается.

Бандеру и Стецько направляют в Мюнхен для организации диверсионных сетей в Советском Союзе. С 1950 года у них была крупная радиостанция «Радио Свободная Европа», которую они делили с «Братьями-мусульманами» Саида Рамадана (отца Тарика Рамадана). Радиостанцию спонсировал Национальный комитет за свободную Европу - филиал ЦРУ, членом которого был его директор Алан Даллес, а также будущий президент Дуайт Эйзенхауэр, газетный магнат Генри Люс и кинорежиссер Сесил Б. Демиллес. Председателем был специалист по психологической войне и будущий покровитель штрауссианцев Чарльз Д. Джексон.

Владимир Жаботинский тем временем, пожив в Палестине, укрывается в Нью-Йорке. К нему присоединяется Бенцион Нетаньяху (отец нынешнего премьер-министра Израиля). Эти два человека написали доктринальные тексты «ревизионистского сионизма» и Еврейской энциклопедии.

Бандера и Стецько разъезжают по всему миру. Они организуют диверсионные операции по всему Советскому Союзу, особенно на Украине, а также сбрасывание листовок на парашютах. С этой целью они формируют Антибольшевистский блок (АБН), который объединяет всех их единомышленников в Центральной Европе. Британский двойной агент Ким Филби заранее проинформировал Советы о действиях Бандеры. Бандера встречается с Донцовым в Канаде и предлагает его возглавить борьбу. И тот снова отказывается, предпочтя посвятить себя писательской деятельности. Затем он впадает в мистический бред, вдохновленный мифами викингов. Он ратует за решающую битву украинских витязей против русского дракона. Бандера, в свою очередь, заключает союз с китайским лидером Чан Кайши, с которым он познакомился в 1958 году. Но в следующем году он будет убит в Мюнхене агентом КГБ.

Ярослав Стецько продолжал борьбу через Радио Свободная Европа и ABN. Он едет в США для дачи показаний перед Комиссией по антиамериканской деятельности сенатора Джозефа Маккарти. В 1967 году он вместе с Чан Кайши создаёт Всемирную антикоммунистическую лигу [4]. В Лигу входили многие проамериканские диктаторы со всего мира и две школы пыток - в Панаме и на Тайване. Клаус Барби, который убил Жана Мулена во Франции и Че Гевару в Боливии, был её членом. В 1983 году Стецько был принят в Белом доме президентом Рональдом Рейганом и вместе с вице-президентом Джорджем Бушем-старшим участвовал в церемониях Льва Добрянского «Пленные народы» (т.е. народы, оккупированные Советами). Умер он в 1986 году.

Но история на этом не заканчивается. Его жена, Слава Стецько, взяла на себя руководство его организациями. Она тоже разъезжает по миру, чтобы поддержать любую борьбу против русских и китайцев, а точнее против коммунистов. После развала СССР, она просто изменяет название Лиги на Всемирную лигу за свободу и демократию - название, которое она носит и сегодня. Затем она предпринимает попытку вернуться на Украину.

Слава Стецько принимает участие в первых выборах независимой Украины в 1994 году. Её избирают в Верховную Раду, но лишенная советской властью гражданства, она не может присутствовать на заседаниях. Тем не менее, она организует приезд президента Украины Леонида Кучмы в офис ЦРУ в Мюнхене и диктует ему статьи новой конституции. До сих пор статья 16 новой Конституции гласит, что «сохранение генетического наследия украинского народа является обязанностью государства». Таким образом, нацистская расовая дискриминация сегодня провозглашается Украиной, как в худшие моменты Второй мировой войны.

Слава Стецько была переизбрана на следующих двух сессиях. Она торжественно председательствовала на первых заседаниях 19 марта 1998 года и 14 мая 2002 года [5].

8 мая 2007 года в Тернополе по инициативе ЦРУ интегральные националисты из Народной самообороны Украины и исламисты создают антироссийский Антиимпериалистический фронт под совместным председательством эмира Ичкерии Доку Умарова и Дмитрия Яроша (нынешнего специального советника главы украинской армии). На встрече присутствовали организации из Литвы, Польши, Украины и России, в том числе исламистские сепаратисты из Крыма, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии и Чечни. Доку Умаров не смог присутствовать из-за международных санкций, и его вклад был зачитан.

Проамериканский президент Виктор Ющенко создаёт Институт Дмитрия Донцова после «оранжевой революции». Он была закрыт в 2010 году и вновь открыт под руководством Владимира Вятровича после переворота 2014 года.

В 2011 году националистам удаётся принять закон, запрещающий празднование Победы во Второй мировой войне, потому что победителями в ней были Советы, а бандеровцы проиграли. Но президент Виктор Янукович отказался вводить его в действие. Разъяренные интегральные националисты нападают на шествие ветеранов Красной Армии, избивая стариков. Два года спустя города Львов и Ивано-Франковск отменяют церемонии празднования Дня Победы и запрещают все торжества. Президент Виктор Ющенко незадолго до окончания срока своих полномочий возводит Степана Бандеру, совершившего преступления против человечности, в ранг «героя нации».

В 2014 году украинцы в Крыму и Донбассе отказались признать правительство, приведённое к власти в результате переворота. Крым, который объявил себя независимым раньше остальной Украины, подтверждает это во второй раз и присоединяется к Российской Федерации. Донбасс стремился к компромиссу. Украинские националисты, возглавляемые президентом Петром Порошенко, перестают поддерживать там государственные службы и начинают обстреливать собственное население. За восемь лет они убили не менее 16 000 человек в атмосфере всеобщего безразличия.

После государственного переворота 2014 года националистические ополчения в полном составе входят в состав вооруженных сил Украины. Согласно действующим внутренним правилам, каждый боец обязан читать работы Дмитрия Донцова, в том числе его бесплатную книгу «Национализм».

В апреле 2015 года Верховная Рада объявляет членов Организации украинских националистов (ОУН) «борцами за независимость». Закон был подписан в декабре 2018 года президентом Порошенко. Бывшие члены Ваффен СС задним числом получают право на пенсию и всевозможные льготы. Этот же закон запрещает любое утверждение о том, что активисты ОУН и бойцы УПА сотрудничали с нацистами и проводили этнические чистки евреев и поляков. Если бы эта статья была опубликована сегодня на Украине, в тюрьму отправили не только меня, но и вас - за её прочтение.

1 июля 2021 года президент Владимир Зеленский вводит в действие закон «О коренных народах Украины», который ставит коренные народы под защиту Прав человека. По умолчанию, на граждан с российскими корнями Права человека не распространяются.

В феврале 2022 года ополченцы интегральных националистов, составляющие треть вооруженных сил страны, спланировали скоординированное вторжение в Крым и на Донбасс. Но они были остановлены российской военной операцией по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2202, призванной избавить народ Донбасса от страданий.

В марте 2022 года премьер-министр Израиля Нафатали Беннет, порвав с «ревизионистским сионизмом» Биньямина Нетаньяху (сына секретаря Жаботинского), предложил президенту Владимиру Зеленскому согласиться с требованиями России и денацифицировать свою страну [9]. Столкнувшись с возмущенной реакцией своих союзников, он отказался от своих слов. Ободренный такой неожиданной поддержкой, министр иностранных дел России Сергей Лавров осмелился напомнить, что украинский президент сам является еврем, заявив: «Mудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Как говорится, в семье не без урода». Израильтянам, которые всегда беспокоятся, когда кто-то пытается их разделить, это не понравилось. Его бывший коллега Яир Лапид, напомнил, что евреи не сами себя уничтожали во время Холокоста. Стараясь действовать по совести и не обидеть союзников, еврейское государство вновь заявило о своей поддержке Украине, но отказалось посылать ей оружие. В итоге, Генеральный штаб принимает решение, а министр обороны Бенни Ганц закрывает любую возможность поддержки преемников массовых убийц евреев.

Украинцы - единственные националисты, которые сражаются не за свою землю, а за идею: уничтожить евреев и русских.

