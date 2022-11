Zoals elke vrijdag verschijnt onze nieuwsbrief "Voltaire, internationaal nieuws". Terwijl de grote nieuwsagentschappen (AFP, AP, Reuters) nieuws verkiezen om de "westerse" overheersing over anderen aan te tonen, selecteren wij andere feiten om aan te tonen dat de wereld in werkelijkheid al multipolair is.

Als u andere informatie wilt hebben dan uw kranten, d.w.z. dan de grote nieuwsagentschappen, abonneer u dan op ons wekelijks bulletin

– Jaarabonnement: €150

– Maandelijks abonnement: € 15

Inhoud van nummer 15

• Redactioneel: Eerste Oekraïens-Atlantische crisis

• Joe Biden’s tweede donateur verliest zijn hele fortuin in minder dan drie dagen.

• Android-telefoons kunnen aan Google’s spionage ontsnappen, maar niet aan die van de FBI.

• De United Methodist Church is verdeeld over de wijding van homoseksuele predikanten.

• Het Pentagon hoopt dat Starlink GPS kan vervangen in geval van een Chinese aanval.

• Een Amerikaanse federale rechter zegt dat het illegaal is om immigranten zonder papieren terug te sturen. In plaats daarvan schort Texas habeas corpus op voor illegale immigranten.

• Het Congres besluit om dezelfde sociale rechten te erkennen voor hetero- en homoparen.

• Latijns-Amerikaanse persoonlijkheden willen Unasur nieuw leven inblazen.

• Kanselier Scholz laat Duitsland richting Azië gaan, terwijl president Macron hem probeert te brandmerken.

• Het Amerikaanse vredesplan in Oekraïne.

• VN-propaganda tegen Rusland.

• Netanyahu’s bondgenoten zullen Israël afsnijden van de diaspora.

• Jordanië bereidt zich voor op de Israëlische agressie tegen de Palestijnen.

• Hezbollah kiest voor Sleiman Frangié.

• Rusland maakt zich op om het vluchtelingenkamp Ar-Rukban te sluiten.

• De Emiraten kunnen de druk van de VS niet langer verdragen en geven dit aan.

• Moqtada el-Sadr trekt zich weer terug uit de politiek.

• Iraaks Koerdistan zal de botsing tussen de Barzanis en de Talabanis niet kunnen voorkomen.

• De bekentenis van de twee Franse spionnen die het Iraanse regime omver wilden werpen.

• In Turkije onthult een aanslag de tegenstellingen van het regime.

• Indonesië voorkomt dat de Angelsaksen en de Fransen van de G20-top een anti-Russische bijeenkomst maken.

• Het standpunt van China over het conflict in Oekraïne.

• China overtuigd door Russische verklaringen over kernwapens. Het Westen heeft het niet gelezen.

• De Moon-sekte in Zuid-Korea.

• De VN administratie steunt migratie, legaal of niet.

Bovendien bevat ons documenten supplement, ditmaal gewijd aan het werk van denktanks, links naar meer dan 70 rapporten, in verschillende talen.