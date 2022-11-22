Десять дней назад в Брюсселе я разговаривал с главой одной из фракций Европейского парламента, и он сказал, что украинский конфликт сложен, но нет никакого сомнения в том, что Россия вторглась в эту страну. В ответ я заметил, что международное право обязывает Германию, Францию и Россию выполнить резолюцию 2202, что Москва и сделала. Далее я напомнил ему об обязанности защитить население страны в случае бездействия его собственного правительства. Он прервал меня и спросил: «Если мое правительство будет жаловаться на участь наших граждан в России и нападет на неё, вы будете считать это нормальным?» Да, - ответил я, - если у вас есть резолюция Совета Безопасности. А у вас есть такая резолюция? Смутившись, он сменил тему. Трижды я предлагал ему поговорить об украинских интегральных националистах. Трижды он отказывался. В итоге, мы дружелюбно расстались.

Вопрос об ответственности по защите населения непрост. Нельзя по этой причине объявить другой стране войну, но можно провести в ней полицейскую операцию с использованием вооружённых сил. Именно поэтому Кремль старается называть этот конфликт не войной, а «специальной военной операцией». Оба термина относятся к одним и тем же фактам, но «специальная военная операция» ограничивает конфликт. Как только российские войска вошли на Украину, президент России Владимир Путин заявил, что он не намерен аннексировать эту территорию, а лишь освободить народ, преследуемый украинскими «нацистами». В предыдущей статье я указал, что, хотя термин «нацисты» корректен в историческом смысле, он не соответствует тому, как эти люди называют себя. Они используют выражение: «интегральные националисты». Напомним, что Украина - единственное в мире государство с явно расистской конституцией.

То, что международное право на стороне России, не означает, что она может делать всё, что ей вздумается. Любой имеет право критиковать её за то, как она применяет это право. На Западе по-прежнему считают Россию азиатской, дикой и жестокой страной, хотя сами во многих случаях были гораздо большими разрушителями.

Полное изменение ситуации

Поняв российскую и западную точки зрения, можно видеть, что ряд событий послужил толчком, побудившим Запад изменить свою позицию.

– Наступает зима - суровое время года в Центральной Европе. Народ в России еще со времен наполеоновского нашествия понимал, что он не в состоянии защитить такую большую страну. Поэтому русские научились использовать необъятные просторы своей страны и суровую зиму в борьбе против тех, кто на них напал. С наступлением зимы фронт замирает на несколько месяцев. Однако все видят, что вопреки рассуждениям о том, что русские потерпели поражение, российская армия освободила Донбасс и часть Новороссии.

– Перед наступлением зимы Кремль вывел освобожденное население, проживавшее на правом берегу Днепра, а затем вывел свою армию, оставив правобережную часть Херсона. Теперь естественной границей между территориями, контролируемыми Киевом и Москвой, стала река Днепр. В периоды между войнами именно отсутствие естественных границ было причиной падения всех сменявших друг друга держав на Украине. Теперь России будет легче удерживать свои позиции.

– С самого начала конфликта Украина могла рассчитывать на неограниченную помощь со стороны США и их союзников. Однако промежуточные выборы в США лишили администрацию Байдена большинства в Палате представителей. Отныне поддержка Вашингтона будет ограниченной. Есть свои пределы и у Европейского Союза. Его население не понимает, почему растут цены на энергию, закрываются заводы, и почему нельзя нормально отапливать свои жилища.

– Наконец, в некоторых властных кругах, перестав восхищаться талантами коммуникабельного актера Владимира Зеленского, начинают задаваться вопросами о его свалившихся с неба богатствах. За восемь месяцев войны он стал миллиардером. Это обвинение трудно подтвердить, но скандал с Pandora Papers (2021) делает его правдоподобным. Нужно очень постараться, чтобы не видеть, как поступающие на Украину пожертвования бесследно исчезают в оффшорных компаниях?

Англосаксы (т.е. Лондон и Вашингтон) хотели использовать G20 на Бали для осуждения России. Сначала они лоббировали исключение Москвы из Группы, как они это сделали на G8. Но если бы Россия отсутствовала, то Китай, крупнейший в мире экспортер, тоже не приехал бы. Поэтому именно французу Эммануэлю Макрону было поручено убедить остальных гостей подписать кровавую декларацию против России. В течение двух дней западные информационные агентства уверяли, что дело сделано. Но в конце концов, заключительное заявление, обобщив мнение Запада, завершило дебаты словами: «Существовали другие мнения и разные оценки ситуации и санкций. Признавая, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаём, что вопросы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики». Другими словами, впервые Западу не удалось навязать свое мировоззрение остальной части планеты.

Ловушка

Хуже всего то, что Западу удалось навязать выступление Владимира Зеленского в режиме видеосвязи, как это было 24 августа и 27 сентября в Совете Безопасности ООН. Однако, если в сентябре в Нью-Йорке Россия тщетно пыталась противостоять этому, то в ноябре на Бали она согласилась. В Совете Безопасности Франция, председательствовавшая в Совете, нарушила правила процедуры, предоставив слово главе государства по видеосвязи. Напротив, на G20 Индонезия занимала абсолютно нейтральную позицию и вряд ли согласилась бы предоставить ему слово без согласия России. Это была явная ловушка. Президент Зеленский, который не знает, как работают эти органы, попал в неё.

Исказив действия Москвы, он призвал исключить её из... G19. Другими словами, какой-то украинец от имени англосаксов направляет посыл главам государств, премьер-министрам и министрам иностранных дел 20 крупнейших держав мира, но его не услышали. В действительности, спор между лидерами шёл не об Украине, а о том, подчиняются ли они американскому мировому порядку или нет. Все участники из Латинской Америки, Африки и четырех стран Азии заявили, что это доминирование закончилось, и что мир теперь многополярный.

Запад, должно быть, почувствовал, как земля задрожала под его ногами. Но не только Запад. Владимир Зеленский впервые увидел, что его покровители, до сих пор абсолютные хозяева мира, без колебаний сдали его, чтобы сохранить своё положение ещё на какое-то время.

Вполне вероятно, что Вашингтон договорился с Москвой. Соединенные Штаты видят, что в глобальном масштабе всё оборачивается против них. Они без колебаний всё свалят на украинский режим. Уильям Бернс, директор ЦРУ, уже встречался с Сергеем Нарышкиным, директором СВР, в Турции. Эти встречи последовали за встречами Джейка Салливана, советника по национальной безопасности США, с несколькими российскими официальными лицами. Вашингтону не о чем договариваться по Украине. За два месяца до конфликта на Украине я говорил, что корень проблемы не имеет отношения ни к этой стране, ни к НАТО. По сути, речь идет о конце однополярного мира.

Поэтому не стоит удивляться, что через несколько дней после пощечины G20 Владимир Зеленский впервые публично возразил своим американским хозяевам. Он обвинил Россию в запуске ракеты по Польше и продолжал настаивать на своём, когда Пентагон заявил, что он ошибается, и что это была украинская зенитная ракета. Он намеревался действовать в духе Варшавского договора, заключенного 22 апреля 1920 года интегральными националистами Симона Петлюры с режимом Пилсудского, и подтолкнуть Польшу к войне с Россией. Вашингтон уже второй раз звонит в колокольчик перед его ухом. Но он не слышит.

Возможно, эти противоречия не будут обсуждаться на публике, и позиции Запада постепенно смягчатся. Украину предупредили, и в ближайшие месяцы ей придется пойти на переговоры с Россией. А президенту Зеленскому уже сейчас можно подумать о том, куда бы ему сбежать, потому что его измученные соотечественники не простят ему того, что он их так одурачил.