"Voltaire, Internationale Nachrichten" ist ein sachliches Wochenbulletin. Es ist ein Werk, das dem einer Nachrichtenagentur entspricht, aber mit anderen Kriterien als AFP, AP und Reuters, mit einer anderen Weltanschauung. Es unterscheidet sich von den von uns auf dieser Website veröffentlichten Analysen, die den Zeitungen entsprechen, aber andere Kriterien haben.

Die Kriterien der Journalisten spiegeln ihre ursprünglichen Annahmen wider. Für westliche Nachrichtenagenturen dominieren die Vereinigten Staaten und die NATO die Welt. Auf der Grundlage dieser Depeschen verbreiten die westlichen Medien ihre Anschauungen. Im Gegenteil, für uns hat niemand das Recht, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Darüber hinaus haben Russlands militärische und Chinas wirtschaftliche Entwicklung die Hierarchie bereits umgedreht. Russland und China haben nie versucht, die Welt zu beherrschen, wie es der Westen getan hat. Deshalb haben sie die Führung in einer fundamentalen Bewegung all derer übernommen, die davon träumen, die gegenwärtige unipolare durch eine multipolare Organisation der Welt zu ersetzen.

Sie werde in ihren Zeitungen nichts über diese Umwandlung finden. Sie können sich aber informieren, indem Sie unseren Newsletter abonnieren.

Inhalt von Nr. 16:

– Leitartikel: "Ein "Wahrheitsministerium", das bald innerhalb der NATO geschaffen wird"

– Das US-Justizministerium ernennt einen parteiischen Richter, der Donald Trump beschuldigen soll, einen Putschversuch geplant zu haben.

– Das US-Finanzministerium ist besorgt über die Veruntreuung von Geld durch die Selenskyj-Regierung.

– Das Pentagon kontrolliert große Videospiele, um seine Verbrechen zu verharmlosen.

– Die Republikaner werden demokratische Vertreter aus einigen Ausschüssen des Repräsentantenhauses ausschließen, wie es die Demokraten mit den Republikanern getan haben.

– Die ELN-Guerilla nimmt die Verhandlungen in Kolumbien wieder auf.

– Der peruanische Kongress bereitet die Amtsenthebung von Präsident Castillo vor.

– Das Vereinigte Königreich ist besorgt über die Möglichkeit einer Erschöpfung der Ukraine.

– Deutschland bereitet den Einsatz einer europäischen Truppe während des für das Frühjahr geplanten Waffenstillstands in der Ukraine vor.

– Ungarn lehnt europäische Sanktionen gegen Russland ab.

– Weitere Videos von den Ausschreitungen "integraler Nationalisten" in der Ukraine.

– Burkina Faso will keine französischen Soldaten mehr.

– Mali will keine französischen NGOs mehr.

– Benjamin Netanjahu wurde von seinen Kahane-Verbündeten überholt.

– Jordanien normalisiert still und leise seine Beziehungen zu Israel.

– Irakisch-Kurdistan gleichzeitig von der Türkei und dem Iran bombardiert, ohne dass Bagdad darauf reagierte.

– Saudi-Arabien ist Weltmeister bei Hinrichtungen pro Einwohner.

– Der Iran wird bald sein Öl exportieren können, ohne die Straße von Hormus zu passieren.

– Die sogenannten "iranischen" Drohnen in der Ukraine haben keine iranischen Bestandteile.

– Die Türkei bestraft das Attentat von Istanbul, indem sie atlantische kurdische Söldner in Syrien bombardiert.

– Indien entwickelt sich mittlerweile doppelt so schnell wie China.

– Das Vermögen des pakistanischen Generalstabschefs.

– Die Doppelmoral des UN-Generalsekretärs gegenüber Nordkorea.

– Japan angesichts der Moon-Sekte.

– Neuseeland will das Volljährigkeitsalter senken.

– Die APEC weigert sich, Russland zu verurteilen.

– Der König ist nackt auf der COP27.

– Die "integrierte Luft- und Seeverteidigungsarchitektur" der USA im Nahen Osten.

– Russlands UN-Reformprojekt.

– Das Partisanenspiel der IAEO in der Ukraine.

– Das westliche Projekt, Russland aus der OSZE auszuschließen.

Und unsere dokumentarische Beilage, diesmal politikwissenschaftlichen Büchern gewidmet.