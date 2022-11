"Voltaire, Internationaal Nieuws" is is een wekelijkse nieuwsbrief met feitelijke informatie. Het is een produkt dat overeenkomt met dat van een persagentschap, maar met andere criteria dan AFP, AP en Reuters; een andere visie op de wereld. Ze heeft een plaats naast de analyses die wij op deze site publiceren, die vergelijkbaar zijn met krantenartikelen, zij het met andere criteria.

De criteria van journalisten weerspiegelen hun uitgangspunten. Westerse persbureaus denken dat de VS en de NAVO de wereld domineren. Aan de hand van hun verslagen borduren de westerse media voort op deze theorie. Daarentegen geloven wij dat niemand het recht heeft zijn wil aan anderen op te leggen. In feite hebben de militaire ontwikkeling van Rusland en de economische ontwikkeling van China de hiërarchie al omgekeerd. Rusland noch China hebben ooit geprobeerd de wereld te domineren zoals het Westen heeft gedaan. Derhalve nemen zij het voortouw in een fundamentele beweging van allen die ervan dromen de huidige unipolaire organisatie van de wereld te vervangen door een multipolaire.

U zult niets in uw kranten vinden over deze transformatie. Maar u kunt ervan op de hoogte blijven door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

– Jaarabonnement: €150

– Maandelijks abonnement: 15 €.

Inhoud van nummer 16:

• Redactioneel: "Een "ministerie van Waarheid" binnenkort binnen de NAVO

• Het Amerikaanse ministerie van Justitie benoemt een partijdige magistraat om Donald Trump te beschuldigen van het beramen van een staatsgreep.

• Het Amerikaanse ministerie van Financiën maakt zich zorgen over de verduistering van geld door de Zelensky-regering.

• Het Pentagon heeft inbreng in belangrijke videospelletjes om zijn misdaden te bagatelliseren.

• De Republikeinen zullen Democratische vertegenwoordigers uitsluiten van sommige commissies van het Huis, zoals de Democraten met de Republikeinen hebben gedaan.

• Het ELN hervat de onderhandelingen in Colombia.

• Het Peruaanse congres bereidt de afzetting van president Castillo voor.

• Het Verenigd Koninkrijk is bezorgd over de mogelijke uitputting van Oekraïne.

• Duitsland bereidt zich voor op de inzet van een Europese troepenmacht tijdens het voorjaarsstaakt-het-vuren in Oekraïne.

• Hongarije verzet zich tegen EU-sancties tegen Rusland.

• Meer video’s van misbruik door "integrale nationalisten" in Oekraïne.

• Burkina Faso wil geen Franse soldaten meer.

• Mali wil geen Franse ngo’s meer.

• Benjamin Netanyahu wordt overvleugeld door zijn Kahanistische bondgenoten.

• Jordanië normaliseert discreet zijn betrekkingen met Israël.

• Iraaks Koerdistan gelijktijdig gebombardeerd door Turkije en Iran, zonder enige reactie van Bagdad.

• Saudi-Arabië is wereldkampioen in executies per hoofd van de bevolking.

• Iran zal binnenkort zijn olie kunnen exporteren zonder door de Straat van Hormuz te gaan.

• De vermeende "Iraanse" drones in Oekraïne hebben geen Iraanse onderdelen.

• Turkije bestrijdt de aanslag in Istanbul door Atlantische Koerdische huurlingen in Syrië te bombarderen.

• India ontwikkelt zich nu twee keer zo snel als China.

• Het fortuin van de Pakistaanse stafchef.

• De dubbele moraal van de secretaris-generaal van de VN tegenover Noord-Korea.

• Japan’s confrontatie met de Moon Sekte.

• Nieuw Zeeland wil de leeftijd van meerderjarigheid verlagen.

• APEC weigert Rusland te veroordelen.

• De koning is naakt bij COP27.

• Amerikaanse "geïntegreerde lucht- en zeeafweer" in het Midden-Oosten.

• Rusland’s VN-hervormingsproject.

• Het partijdige spel van de IAEA in Oekraïne.

• Het westerse plan om Rusland uit de OVSE te zetten.

En onze documenten supplement, deze keer gewijd aan politieke boeken...