David Brock, de man van de Clintons die moest aftreden na een hartprobleem, is terug. Hij beschikt - aan het hoofd van Facts First USA - de komende twee jaar over 10 miljoen dollar om de parlementariërs die proberen licht te werpen op de affaire Hunter Biden, in diskrediet te brengen.

Thierry Meyssan onthulde in februari 2017 de middelen en de campagne van David Brock tegen Donald Trump [1]. Het doel was om de gekozen president in diskrediet te brengen, nog voordat hij zijn intrek nam in het Witte Huis, door hem eruit te laten zien als een blanke supremacist, beïnvloed door Rusland. Deze massale internationale campagne was gedeeltelijk succesvol, en resulteerde in twee door het congres gestarte afzettingsprocedures.

De methode van David Brock is gevaarlijk: door het uitvergroten van de beschuldigingen, meestal totaal verzonnen, willen de Clintons iedereen verdacht maken die president Biden zou kunnen kwetsen. Zij riskeren het gezag van instellingen onherstelbaar te ondermijnen. Zo vernietigden de Duitse socialisten zelf de Weimar-republiek (1918-33) in de overtuiging dat zij haar beschermden, waardoor het nazisme mogelijk werd.