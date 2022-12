David Ray Griffin morreu aos 83 anos. Este célebre teólogo norte-americano tinha decidido, em 2002, escrever um livro para demonstrar que a tese de Thierry Meyssan segundo a qual os atentados do 11 de Setembro de 2001 foram uma operação interna dos Estados Unidos é absurda e anti-americana.

No entanto, depois de ler L’Effroyable imposture (A terrível impostura-ndT) e verificar os argumentos, ele ficou estupefacto, mudou de opinião e escreveu Le Nouveau Pearl Harbor (O novo Pearl Harbour-ndT), tornando-se o intelectual de referência na América do Norte sobre esse crime.

Posteriormente, escreveu várias obras sobre o funcionamento do Estado Federal dos EUA, procurando compreender como as administrações puderam participar numa tal operação, que matou mais de 3. 000 pessoas no seu próprio país.