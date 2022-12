Det ukrainske nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet vedtok 1. desember 2022 å "forby religiøse organisasjoner tilknyttet Russlands føderasjons innflytelsessentre fra å operere i Ukraina", kunngjort av president Zelensky mens han signerte dekret 820/2022.

De "integrerte nasjonalistene" forbød den ortodokse kirken allerede under andre verdenskrig.

«Statstjenesten for etnopolitikk og samvittighetsfrihet» (fint navn på et rasistisk konsept!) fikk i oppgave å stenge bygningene til den ortodokse kirken under patriarkatet i Moskva. Et titalls kirkeledere har blitt arrestert så langt.

Det ukrainske presidentskapet anser at det respekterer samvittighetsfriheten i samsvar med Europarådets standarder, nå som den russiske føderasjonen ikke lenger er medlem.

For to uker siden stormet de ukrainske sikkerhetstjenestene (SBU) et ortodoks kloster i Kiev og arresterte en prest som hadde våget å kalle Russland for «Moderlandet» til Ukraina.

På Twitter undret Donald Trump Jr. (sønn av den tidligere presidenten) Ukrainas frihetsoppfatning og foreslo å sende ytterligere 100 milliarder dollar uten å få noen sikkerhet for hvordan de vil bli brukt.

Da hun ankom Kiev 3. desember, utbrøt statssekretær Victoria Nuland: «I dag kjemper du ikke bare for din frihet, men også for demokratiske verdier».