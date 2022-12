« Voltaire, actualité internationale » est un bulletin hebdomadaire factuel donnant une vue d’ensemble des relations internationales. Si vous vous intéressez à ce sujet, abonnez-vous et offrez des abonnements à vos amis.

– Abonnement annuel : 150 €

– Abonnement mensuel : 15 €

Sommaire du numéro 18 :

– Editorial : L’Union européenne et le G7 renoncent au libre marché

– Mise en service du nouveau bombardier lourd furtif

– Washington profite de la guerre pour s’approprier l’énergie ukrainienne

– Washington ne voit pas de problème religieux en Ukraine

– Donald Trump Jr. choqué par la fin de la liberté religieuse en Ukraine

– Qui subventionne le Fact Checking ?

– Suites judiciaires de la prise du Capitole

– Des documents attestent de la censure des réseaux sociaux par l’administration Biden

– Plus de « maître spécial » pour Donald Trump

– La Barbade demande des indemnités à une fortune héritée de l’esclavage

– L’Opus Dei annonce un référendum en Équateur

– Cristina Fernández de Kirchner condamnée parce que péroniste

– Les chrétiens sont minoritaires au Royaume-Uni

– Voyage du président Macron aux USA

– La France explore les moyens de juger Vladimir Poutine

– Les chiffres officiels français de la Covid-19 étaient faux

– L’Europe écologique contre les éleveurs hollandais

– Les incohérences de la politique allemande au Moyen-Orient

– L’Allemagne atlantiste réarme

– Coup d’état d’opérette en Allemagne

– L’Allemagne, la Pologne et la Roumanie avaient établi les filières d’approvisionnement d’armes de l’Ukraine avant l’intervention russe

– La Pologne prévoit de former 200 000 soldats non professionnels

– La Pologne exige des dommages de guerre de l’Allemagne

– La Lettonie plaide pour des frappes de la Russie par l’Ukraine

– L’Estonie déverse de la propagande nazie dans l’Union européenne

– La Lituanie s’oppose à la paix avec la Russie

– L’Ukraine abolit la liberté religieuse

– Selon la Justice ukrainienne, le Tribunal de Nuremberg s’est trompé : la Division SS Galicia n’était pas nazie

– Vladimir Poutine reconnaît avoir été abusé par l’Allemagne et la France

– L’Égypte prend ses distances avec Israël

– Alerte sur la sécurité du Canal de Suez

– La Tunisie enquête sur le complot français

– Échec du coup d’État à Sao Tomé-et- Principe

– Le président Ramaphosa résiste à l’ambiance délétère de la vie politique sud-africaine

– Israël et les États-Unis simulent un bombardement de l’Iran

– Al-Jazeera porte plainte contre Israël devant la Cour pénale internationale

– L’administration Biden favorable à la Palestine

– La possible intervention turque contre les terroristes kurdes rebat les cartes en Syrie

– Mort du calife

– L’Iraq récupère des antiquités volées

– Pas de changement possible entre les clans kurdes

– L’Arabie saoudite ouvre le Moyen-Orient à la Chine

– L’Arabie saoudite interrompt ses négociations avec l’Iran

– Les Émirats arabes unis renouent avec le Qatar

– Accord irano-vénézuélien

– Face aux terroristes kurdes, la Turquie ne compte ni sur Moscou, ni sur Washington

– Les États-Unis ne s’intéressent plus au nucléaire iranien

– La vraie/fausse dissolution de la police religieuse iranienne

– L’Inde promeut le multilatéralisme à l’Onu

– La Chine avait décidé l’assouplissement des règles anti-Covid avant les manifestations

– Le Japon atlantiste cherche à financer le rehaussement de son budget militaire

– Le Japon ne parvient pas à formuler sa loi anti-sectes

– L’Australie agrandit ses bases militaires états-uniennes

– L’Otan a épuisé ses stocks d’armes avant la Russie

– Les banques de l’Union économique eurasiatique proche de l’accord

– L’OPEC mise sur une récession économique de tout l’Occident

Et cette semaine, notre supplément documentaire recense une cinquantaine de publications officielles.