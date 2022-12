Voltaire, attualità internazionale è un notiziario settimanale fattuale che dà una visione d’insieme delle relazioni internazionali. se siete interessati, abbonatevi e regalate un abbonamento.

Sommario del numero 18:

– Editoriale: Unione Europea e G7 rinunciano al libero mercato

– In servizio il nuovo bombardiere pesante invisibile ai radar

– Washington approfitta della guerra per appropriarsi dell’energia ucraina

– Washington non vede in Ucraina problemi religiosi

– Donald Trump Jr. scioccato dalla fine della libertà religiosa in Ucraina

– Chi sovvenziona il Fact Checking?

– Conseguenze giudiziarie dell’assalto al Campidoglio

– Documenti attestano che l’amministrazione Biden ha censurato social network

– Non più il «procuratore speciale» per Donald Trump

– Le Barbados chiedono indennizzi a un patrimonio erede della schiavitù

– L’Opus Dei annuncia un referendum in Equador

– Cristina Fernandez de Kirchner condannata perché peronista

– I cristiani sono minoranza nel Regno Unito

– Viaggio negli Stati Uniti del presidente francese Macron

– La Francia esplora gli strumenti per giudicare Vladimir Putin

– I dati ufficiali francesi sul Covid-19 erano falsi

– L’Europa ecologica contro gli allevatori olandesi

– Le incoerenze della politica tedesca in Medio Oriente

– La Germania atlantista si riarma

– Colpo di Stato da operetta in Germania

– Germania, Polonia e Romania avevano preparato la rete di approvvigionamento militare dell’Ucraina prima dell’intervento russo

– La Polonia intende formare 200 mila soldati non professionisti

– La Polonia pretende dalla Germania risarcimenti per danni di guerra

– La Lettonia è favorevole ad attacchi ucraini alla Russia

– L’Estonia riversa propaganda nazista in Unione Europea

– La Lituania si oppone alla pace con la Russia

– L’Ucraina abolisce la libertà religiosa

– Secondo la giustizia ucraina, il Tribunale di Norimberga si è sbagliato: la Divisione SS Galizia non era nazista

– Vladimir Putin ammette di essere stato tratto in inganno da Germania e Francia

– L’Egitto prende le distanze da Israele

– Allarme per la sicurezza del Canale di Suez

– La Tunisia indaga sul complotto francese

– Fallito un colpo di Stato a Sao Tomè e Principe

– Il presidente Ramaphosa resiste all’atmosfera deleteria della vita politica sudafricana

– Israele e gli Stati Uniti simulano un bombardamento dell’Iran

– Al-Jazeera sporge denuncia alla Corte Penale Internazionale contro Israele

– L’amministrazione Biden a favore della Palestina

– Il possibile intervento turco contro i terroristi kurdi rimescola le carte in Siria

– Morte del califfo

– L’Iraq recupera antichità rubate

– Nessun mutamento possibile tra i clan kurdi

– L’Arabia Saudita apre il Medio Oriente alla Cina

– L’Arabia Saudita interrompe i negoziati con l’Iran

– Gli Emirati Arabi Uniti riallacciano i rapporti con il Qatar

– Di fronte ai terroristi kurdi la Turchia non conta né su Mosca né su Washington

– Accordo fra Iran e Venezuela

– Gli Stati Uniti non s’interessano più del nucleare iraniano

– Il vero/falso scioglimento della polizia religiosa iraniana

– All’Onu l’India promuove il multilateralismo

– La Cina aveva deciso l’allentamento delle restrizioni contro il Covid prima delle manifestazioni

– Il Giappone atlantista cerca di finanziare l’aumento del budget militare

– Il Giappone non riesce a formulare la legge anti-sette

– L’Australia estende le basi militari statunitensi

– La Nato ha esaurito le scorte di armi prima della Russia

– Le banche dell’Unione Economica Euroasiatica vicine a un accordo

– OPEC scommette sulla recessione economica di tutto l’Occidente

Questa settimana il supplemento di documentazione propone una cinquantina di pubblicazioni ufficiali.