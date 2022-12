"Voltaire Internationaal nieuws" is een wekelijkse feitelijke nieuwsbrief met een overzicht van de internationale betrekkingen. Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, abonneer u dan en bied abonnementen aan uw vrienden aan.

Inhoud van nummer 18 :

• Redactioneel: De EU en de G7 geven de vrije markt op

• Nieuwe zware stealth bommenwerper wordt in gebruik genomen

• Washington maakt van de oorlog gebruik om zich Oekraïense energie toe te eigenen

• Washington ziet geen religieus probleem in Oekraïne

• Donald Trump Jr. geschokt door einde godsdienstvrijheid in Oekraïne

• Wie financiert Fact Checking?

• Gerechtelijke follow-up van de Capitool bezetting.

• Documenten tonen aan dat de regering Biden sociale netwerken censureert

• Geen ’maître spécial’ meer voor Donald Trump

• Barbados vordert schadevergoeding voor het uit slavernij verkregen fortuin

• Opus Dei kondigt referendum aan in Ecuador

• Cristina Fernández de Kirchner veroordeeld omdat zij een Peronist is

• Christenen zijn een minderheid in het Verenigd Koninkrijk

• De reis van president Macron naar de VS

• Frankrijk onderzoekt manieren om Vladimir Poetin te berechten

• Officiële Franse Covid-19 cijfers waren fout

• Ecologisch Europa tegen Nederlandse boeren

• De tegenstrijdigheden van het Duitse Midden-Oostenbeleid

• Atlanticistisch Duitsland herbewapend

• Duitse opérétte staatsgreep

• Duitsland, Polen en Roemenië hadden voor de Russische interventie wapenleveranties aan Oekraïne opgezet.

• Polen wil 200.000 lekensoldaten opleiden

• Polen eist oorlogsschadevergoeding van Duitsland

• Letland pleit ervoor dat Oekraïne Rusland treft

• Estland pompt nazi-propaganda in de EU

• Litouwen is tegen vrede met Rusland

• Oekraïne schaft godsdienstvrijheid af

• Oekraïense justitie zegt dat Neurenberg Tribunaal fout zat: SS Galicia Divisie was niet nazistisch

• Vladimir Poetin geeft toe dat hij is belazerd door Duitsland en Frankrijk

• Al-Jazeera dient klacht in tegen Israël

• Egypte neemt afstand van Israël

• Veiligheidsalarm Suezkanaal

• Tunesië onderzoekt Frans complot

• Mislukte staatsgreep in Sao Tomé en Principe

• President Ramaphosa staat op tegen de ongezonde politieke sfeer in Zuid-Afrika

• Israël en de VS simuleren een bombardement op Iran

• Al-Jazeera dient klacht in tegen Israël bij Internationaal Strafhof

• Biden regering staat achter Palestina

• Mogelijke Turkse interventie tegen Koerdische terroristen herschikt de kaarten in Syrië

• Dood van de kalief

• Irak vordert gestolen antiquiteiten terug

• Geen verandering mogelijk tussen Koerdische clans

• Saoedi-Arabië opent Midden-Oosten voor China

• Saoedi-Arabië breekt gesprekken met Iran af

• Verenigde Arabische Emiraten hernieuwen banden met Qatar

• Overeenkomst tussen Iran en Venezuela

• Turkije vertrouwt noch op Moskou noch op Washington om Koerdische terroristen aan te pakken

• De Verenigde Staten zijn niet langer geïnteresseerd in de Iraanse nucleaire kwestie...

• De echte/onechte ontbinding van de Iraanse religieuze politie

• India bevordert multilateralisme bij de VN

• China had vóór de protesten besloten de anti-Covid regels te versoepelen...

• Atlanticistisch Japan zoekt financiering voor verhoging militair budget

• Japan slaagt er niet in anti-sekte wet te formuleren

• Australië breidt Amerikaanse militaire bases uit

• De NAVO zit eerder zonder wapens dan Rusland

• Banken van de Euraziatische Economische Unie dicht bij een akkoord

• OPEC zet in op een westerse economische recessie

En deze week bevat ons documentair supplement zo’n 50 officiële publicaties.