Contenido del número 18:

– Editorial: La Unión Europea y el G7 renuncian al libre mercado

– Entra en servicio el nuevo bombardero pesado furtivo de Estados Unidos

– Gracias a la guerra, Washington se apodera del sector energético ucraniano

– Washington no ve el problema religioso en Ucrania

– Donald Trump Jr. denuncia el fin de la libertad de culto en Ucrania

– ¿Quién subvenciona el “Fact Checking” ?

– Siguen los juicios por la “toma” del Capitolio

– Elon Musk publica documentos que demuestran la censura que la administración Biden impuso a las redes sociales

– Un tribunal elimina el llamado “abogado especial” nombrado en el caso de Donald Trump

– La costumbre de la mascarilla

– Confusión sobre el Partido Demócrata en las universidades estadounidenses

– Barbados exige indemnizaciones al propietario de una fortuna proveniente del esclavismo

– El Opus Dei anuncia un referéndum en Ecuador

– Cristina Fernández de Kirchner condenada por peronista

– Los cristianos son minoría en Reino Unido

– Viaje del presidente francés Macron a Estados Unidos

– Francia busca cómo llevar a juicio al presidente ruso Vladimir Putin

– Las cifras “oficiales” de Francia sobre el Covid-19 eran falsas

– La Europa ecológica contra los ganaderos holandeses

– Las incoherencias de la política alemana en el Medio Oriente

– Rearme de la Alemania atlantista

– Golpe de Estado de opereta en Alemania

– Polonia había establecido las vías de aprovisionamiento a Ucrania antes del inicio de la intervención rusa

– Polonia planea formar 200 000 soldados no profesionales

– Polonia exige a Alemania el pago de reparaciones de guerra

– Letonia se pronuncia por la realización de ataques militares contra Rusia por parte de Ucrania

– Estonia difunde propaganda nazi en la Unión Europea

– Lituania se opone a la paz con Rusia

– Kiev pone fin a la libertad de culto en Ucrania

– La justicia ucraniana corrige al Tribunal de Nuremberg y afirma que la División SS Galitzia no era nazi

– Vladimir Putin reconoce que fue engañado por Alemania y Francia

– Egipto se distancia de Israel

– Alerta de seguridad en el Canal de Suez

– Túnez investiga sobre el complot francés

– Fracasa un intento de golpe en Sao Tomé y Príncipe

– El presidente Ramaphosa resiste ante la inestabilidad de la vida política sudafricana

– Israel y Estados Unidos realizan un simulacro de bombardeo contra Irán

– Denuncia de Al-Jazeera contra Israel ante la Corte Penal Internacional

– La administración Biden dice ser favorable a Palestina

– La eventual intervención turca contra los terroristas kurdos modifica el panorama en Siria

– Eliminación del califa de Daesh

– Irak recupera antigüedades robadas

– No parece haber posibilidad de entendimiento entre los clanes kurdos en Irak

– Arabia Saudita abre a China la puerta del Medio Oriente

– Arabia Saudita interrumpe sus negociaciones con Irán

– Emiratos Árabes Unidos reanuda relaciones con Qatar

– Turquía no tendrá en cuenta a Rusia ni Washington para lidiar con los terroristas kurdos

– Desinterés de Estados Unidos por el acuerdo nuclear con Irán

– ¿Es cierta o falsa la información sobre una posible disolución de la policía religiosa iraní ?

– La India promueve el multilateralismo en la ONU

– La flexibilización de las reglas anticovid en China estaba decidida antes de las manifestaciones

– El Japón atlantista busca financiar el incremento de su presupuesto militar

– Japón no logra formular su ley antisectas

– Australia amplía las bases militares de Estados Unidos en suelo australiano

– Los arsenales de la OTAN se han agotado antes que los de Rusia

– Los bancos de la Unión Económica Euroasiática están cerca de alcanzar un acuerdo

– La OPEP estima que todo Occidente se verá afectado por una ola de recesión

Y esta semana, nuestro suplemento documental enumera una cincuentena de publicaciones oficiales.