O Campeonato (Copa-br) do Mundo da FIFA 2022 no Catar esconde uma trágica realidade sobre a qual a corporação mediático-politica colocou uma capa de silêncio. Primeiro, o facto que tenha sido este Emirado do Golfo a ter sido escolhido pela FIFA para organizar a World Cup 2022. A FIFA, a federação internacional de futebol, é profundamente corrupta, tanto que os seus altos funcionários foram presos por fraude, extorsão e lavagem de dinheiro. Não é por isso de espantar que a FIFA, enquanto escolhia o Catar, expulsou a Rússia do Mundial. O Campeonato do Mundo 2022 é o mais caro da história: o Catar gastou nele 220 mil milhões (bilhões-br) de dólares (em contraste com os 4 mil milhões gastos pela Alemanha para organizar o Mundial de 2006).

O Catar – Emirado de 3 milhões de habitantes, cuja força de trabalho é composta em 95% por 2 milhões de imigrantes – serviu-se de trabalhadores emigrantes recrutados no Nepal, no Bangladesh e outros países asiáticos para construir os estádios e a infraestrutura do Campeonato do Mundo. Atraídos com falsas promessas, uma vez no Catar, foram submetidos a uma exploração de tipo esclavagista. Foram-lhes confiscados os passaportes para impedir que pudessem deixar o país. Foram forçados a turnos de trabalho extenuantes, em condições perigosas, com temperaturas de 40 a 50 graus, por salários muito inferiores aos prometidos. Foram forçados a viver em barracas em condições higiénicas desastrosas. Há provas que assim morreram cerca de 15. 000, cujas mortes foram oficialmente atribuídas a « causas naturais ». Às famílias foi na sequência negado qualquer ressarcimento.

Tudo isto foi ignorado pela «comunidade internacional» porque o Catar, país que viola os mais elementares direitos humanos, foi nomeado pelo Presidente Biden « Maior Aliado Não-OTAN dos Estados Unidos ». A Base Aérea de Al Udeid, no Catar, é a maior base militar norte-americana no Médio-Oriente. Ali estão colocados, entre outros, bombardeiros estratégicos de ataque nuclear. A Itália, que enviou mais de 600 soldados para guardar os estádios onde se realiza a Campeonato do Mundo, tem importantes acordos militares com o Catar, ao qual fornece helicópteros de guerra e outros armamentos.