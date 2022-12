A polícia belga realizou uma vasta operação para investigar as suspeitas de corrupção pelo Catar no Parlamento Europeu. Na sexta-feira, 7 de Dezembro, ocorreram 16 buscas em Bruxelas e em Itália.

A Vice-Presidente do Parlamento Europeu, a Grega Eva Kaili (foto), foi presa em flagrante delito por corrupção e branqueamento de dinheiro. O seu pai também foi apanhado com uma maleta de dinheiro vivo. A soma das diferentes apreensões atingiu 600. 000 euros. O antigo parlamentar europeu, o Italiano Antonio Panzeri, e a sua assistente parlamentar, a Belga Marie Arena, foram igualmente colocados sob custódia policial.

O Grupo socialista do Parlamento Europeu excluiu imediatamente estas personalidades.

O Sr. Panzeri é o antigo presidente da subcomissão dos Direitos do Homem do Parlamento Europeu. Ele preside à associação belga Fight Impunity e é membro da Elie Wiesel Network de parlamentares para a prevenção de genocídios e atrocidades em massa e contra a negação dos genocídios.

Esta operação policial acontece durante o Campeonato (Copa-br) do Mundo de Futebol da FIFA no Catar. Segundo os investigadores, este Principado leva a cabo há vários anos uma diplomacia de corrupção. Muitos computadores e telefones portáteis (celulares-br) foram apreendidos. Eles deverão fornecer novas informações. As conversas telefónicas dos assistentes parlamentares têm sido escutadas desde há um ano. Este material deverá permitir muitas verificações cruzadas.

O Parlamento devia se reunir em 12 de dezembro, em Estrasburgo. A sua ordem do dia compreende a liberalização de vistos para cidadãos do Kuwait e do Catar. Parece que este texto não poderá vir a ser adoptado.