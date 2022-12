Le numéro 19 de Voltaire, actualité internationale est paru. Ce bulletin hebdomadaire est indispensable aux personnes qui souhaitent avoir une vue d’ensemble des relations internationales. Il comprend de nombreuses nouvelles contextualisées que les agences de presse internationales feignent d’ignorer ou dont elles ne rendent que partiellement compte.

Vous pouvez-vous abonner ici :

– 150 euros par an

– ou 15 euros par mois.

Au sommaire du n°19 :

– Éditorial : Le Parlement européen premier touché dans les scandales de corruption à Bruxelles

– La NASA contre la Chine

– L’OMC condamne les États-Unis

– Nouvelles révélations d’Elon Musk sur l’affaire Hunter Biden

– Les Républicains planifient les prochaines enquêtes du Congrès

– Une sénatrice quitte le Parti démocrate

– Les Démocrates repoussent l’audit sur les subventions à l’Ukraine

– Ron Desantis contre Moderna et Pfizer

– Vanguard Group se retire du Net Zero Asset Managers

– La SEC démonte l’escroquerie FTX, mais épargne le Parti démocrate

– Le dispositif nucléaire militaire US dépassé par celui de la Chine

– Elon Musk se lance sur le marché international de l’armement

– Dominion Voting Systems entend profiter du résultat de la présidentielle de 2020

– Coup d’État parlementaire au Pérou

– Réforme de la Constitution chilienne

– Cristina Kirchner éliminée par Israël

– Perquisitions en Grèce des sociétés du logiciel Predator

– La Hongrie se félicite du ménage à Bruxelles

– Le Prix Nobel 2022 dans la même lignée que les précédents

– L’Occident planifie la reconstruction de l’Ukraine

– Washington échange l’officier du GRU Viktor Bout

– Un conseiller municipal de Moscou condamné pour propagande de guerre

– Un sommet USA-Afrique pour rien

– L’Égypte poursuit la reprise en main du secteur caritatif

– Scission des Frères musulmans

– L’affaire Lockerbie ressurgit, 32 ans après

– La Côte d’ivoire sous « protection » française

– Le Burkina Faso contre les jihadistes et la France

– Procès du massacre du 8 septembre 2009 en Guinée

– Israël ne parvient pas à liquider la Résistance à Nablous

– Les exigences de Judaïsme unifié de la Torah

– La police israélienne opposée à la création du ministère de la Sécurité nationale

– Benjamin Netanyahu se prépare à relancer la colonisation

– Les Israéliens qui veulent fuir le nouveau gouvernement Netanyahu

– Israël recrute des espions au Liban

– Les organisations kurdes se regroupent derrière les FDS

– Sommet régional pour préparer les interventions militaires en Iraq

– 2,5 milliards de dollars volés au Trésor iraquien

– L’Arabie saoudite conclut avec la Chine

– La Türkye face aux organisations kurdes

– Erdoğan fait condamner son rival

– Confusion à propos de la répression en Iran

– L’Iran dément devant l’Onu tout rôle en Ukraine

– Incident sino-indien sur le toit du monde

– Le Japon s’allie au Royaume-Uni et à l’Italie

En outre, cette semaine, notre Supplément documentation présente une quarantaine de rapports de think-tanks.