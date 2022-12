Nummer 19 van “Voltaire Internationaal nieuws" is verschenen. Deze wekelijkse nieuwsbrief is onmisbaar voor wie een overzicht wil hebben van de internationale betrekkingen. Het bevat veel gecontextualiseerde nieuwsberichten die de internationale nieuwsagentschappen negeren of slechts gedeeltelijk melden.

Inhoud van nummer 19:

• Redactie: Europees Parlement als eerste getroffen in Brussels corruptieschandaal

• NASA tegen China

• De WTO veroordeelt de Verenigde Staten

• Nieuwe onthullingen van Elon Musk over de Hunter Biden-affaire

• Republikeinen plannen volgende congressionele onderzoeken

• Senator verlaat Democratische Partij

• Democraten wijzen controle Oekraïnesubsidies af

• Ron Desantis versus Moderna en Pfizer

• Vanguard Group trekt zich terug uit Net Zero Asset Managers

• SEC pakt FTX-zwendel aan, maar spaart Democratische Partij

• Amerikaanse militaire nucleaire positie voorbijgestreefd door die van China

• Elon Musk betreedt de internationale wapenmarkt

• Dominion Voting Systems wil profiteren van uitslag presidentsverkiezingen 2020

• Parlementaire coup in Peru

• Hervorming van de Chileense grondwet

• Cristina Kirchner uitgeschakeld door Israël

• Roofzuchtige Predator-softwarebedrijven overvallen in Griekenland

• Hongarije verwelkomt Brusselse schoonmaak

• Nobelprijs 2022 in dezelfde lijn als de vorige

• Het Westen is van plan Oekraïne weer op te bouwen

• Washington wisselt GRU-officier Viktor Bout uit

• Raadslid Moskou veroordeeld voor oorlogspropaganda

• Een Amerikaans-Afrikaanse top voor niets

• Egypte blijft controle houden over de liefdadigheidssector

• Splitsing van de Moslim Broederschap

• Lockerbie-affaire duikt op, 32 jaar later

• Ivoorkust onder Franse "bescherming

• Burkina Faso tegen jihadisten en Frankrijk

• Proces over het bloedbad van 8 september 2009 in Guinee

• Israël slaagt er niet in het verzet in Nablous te liquideren

• De eisen van het verenigde Torah Jodendom

• Israëlische politie verzet zich tegen oprichting ministerie van Nationale Veiligheid

• Benjamin Netanyahu bereidt zich voor op hervatting nederzettingenactiviteit

• Israëliërs die de nieuwe regering Netanyahu willen ontvluchten

• Israël rekruteert spionnen in Libanon

• Koerdische organisaties scharen zich achter de SDF

• Regionale top om militaire interventies in Irak voor te bereiden

• 2,5 miljard gestolen uit Iraakse schatkist

• Saoedi-Arabië sluit deal met China

• Turkije krijgt te maken met Koerdische organisaties

• Erdoğan veroordeelt zijn rivaal

• Verwarring over het optreden van Iran

• Iran ontkent rol in Oekraïne bij VN

• Chinees-Indisch incident op het dak van de wereld

• Japan bundelt krachten met VK en Italië

Daarnaast bevat ons Documenten Supplement deze week zo’n 40 rapporten van think tanks.