Le président de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a appelé les musulmans du monde entier à unir leurs efforts communs contre l’Otan.

« Au cours des 100 dernières années, les États-Unis et l’Europe ont organisé des dizaines de guerres, de coups d’État militaires et d’invasions. Des millions de civils sont devenus leurs victimes. Bien qu’ils portent actuellement une menace encore plus terrible, détruisant toutes les valeurs morales qui ont été formées par les peuples de tous les pays au cours de l’existence de l’humanité. Nous appelons l’ensemble du monde islamique, tous les gens sains d’esprit, à s’unir dans des efforts conjoints contre notre ennemi commun », a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram.

Selon lui, l’Alliance de l’Atlantique Nord menace l’existence du monde entier. « Mais la Russie est allée à l’encontre de toutes les prévisions occidentales, a défié ce mal et se dirige avec confiance vers la victoire. Ne laissez pas l’Otan vous donner des ordres, sinon ils viendront bientôt piétiner votre patrie. Avec vos frères, tenez-vous sur le front ».