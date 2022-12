De America First Legal Foundation heeft op legale wijze interne documenten verkregen van het federale agentschap voor volksgezondheid, de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta [1]. Uit sommige van deze documenten blijkt dat het CDC toegang had tot een geheim Google-portaal dat de markering van nieuwsberichten die afweken van het officiële Covid-19 verhaal centraliseerde.

America First Legal Foundation wordt geleid door de voormalige speechschrijver van president Donald Trump. In het bestuur zitten hoge functionarissen uit het Witte Huis van Trump. Het jaarlijkse budget bedraagt meer dan 6 miljoen dollar. De stichting is, volgens de Washington Post [2], onderdeel van Donald Trump’s regering-in-wording als hij de volgende presidentsverkiezingen wint.

Het geheime portaal van Google bevindt zich in Indonesië en wordt beheerd door de islamistische fact-checking vereniging, Mafindo [3]. Het centraliseert de censuur op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Whatsapp en Hello. Deze vereniging wordt gefinancierd door de Indonesische staat.

De selectie van wat als "waar" of "vals" wordt beschouwd, wordt gemaakt door de Kaiser Family Foundation (KFF) [4]. In tegenstelling tot de suggestieve naam is KFF geen familiestichting, maar een Californisch bedrijf waarvan de redacteur van de Los Angeles Times directeur is. Het verspreidt kosteloos nota’s aan journalisten over wat te zeggen over hygiëne. Het is niet bekend wie deze organisatie financiert.

Deze regeling is gebruikt om verschillende onjuiste beweringen over te brengen, zoals:

"Anti-Covid vaccins" (mRNA) beschermen tegen overdracht van het virus.

"Anti-Covid vaccins" (mRNA) worden aanbevolen voor zwangere vrouwen.

"Anti-Covid vaccins" (mRNA) beschermen kinderen.

De "anti-Covid vaccins" (mRNA) hebben geen significante bijwerkingen, ongeacht de leeftijd en de conditie van de patiënten.

Er is geen andere effectieve behandeling voor Covid-19 dan westerse vaccins.

Deze misleidings-campagne richtte zich vooral op zwarte tieners om hen van deze onzin te overtuigen.

Uit door de America First Legal Foundation verkregen documenten blijkt dat de hele regeling wordt gecontroleerd door de regering Biden vanuit het Witte Huis.