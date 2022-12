De president van Tsjetsjenië, Ramzan Kadyrov, heeft moslims in de hele wereld opgeroepen hun krachten te bundelen tegen de NAVO.

"In de afgelopen 100 jaar hebben de Verenigde Staten en Europa tientallen oorlogen, militaire coups en invasies georganiseerd. Miljoenen burgers zijn hun slachtoffers geworden. Hoewel zij momenteel een nog verschrikkelijker bedreiging vormen, omdat zij alle morele waarden vernietigen die door de volkeren van alle landen in de loop van het bestaan van de mensheid zijn gevormd. Wij roepen de hele islamitische wereld, alle verstandige mensen, op om zich te verenigen in gezamenlijke inspanningen tegen onze gemeenschappelijke vijand," schreef hij op zijn Telegram-kanaal.

Volgens hem bedreigt het Noord-Atlantisch bondgenootschap het bestaan van de hele wereld. "Maar Rusland heeft tegen alle westerse voorspellingen in dit kwaad getrotseerd en stevent vol vertrouwen op de overwinning af. Laat de Navo jullie geen orders geven, anders komen ze binnenkort jullie vaderland vertrappen. Sta met je broeders aan het front”.