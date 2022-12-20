В четверг 15 декабря 2022 года кандидат Дональд Трамп произнес свою первую предвыборную речь. Он сделал своим приоритетом восстановление свободы слова в США, в то время как разоблачения Элона Маска (Twitter Files) и комитета «Америка прежде всего» свидетельствуют о том, что все мировые СМИ подвергаются манипуляциям.

Мы можем думать что угодно о г-не Трампе, тем более что после избрания президентом в 2016 году он стал объектом глобальной клеветнической кампании, не позволяющей нам правильно оценить его действия, но нет никакого сомнения в том, что начиная с 11 сентября 2001 года он задаёт правильные вопросы.

«Без свободы слова не может быть свободной страны. Все очень просто», - заявляет он в начале видеоролика. «Если позволить этому фундаментальному праву обратиться в ничто, то остальные права и свободы рухнут, как домино. Они перестанут существовать».

Он повторил, что следует проводить различие между:

– правом платформ на неприкосновенность содержания, если они обеспечивают передачу информации не касаясь её содержания,

– от их ответственности, если они позволяют себе комментировать информацию или подвергают её цензуре.

– Во втором случае они должны нести такую же ответственность, что и авторы распространяемых ими сообщений.

«В последние недели взрывоопасные сообщения подтвердили, что злобствующая группа бюрократов Глубинного государства, деспоты из Кремниевой долины, левацкие деятели и развращенные СМИ, сговорившись, манипулируют американским народом и вынуждают его молчать», - сказал Трамп.

«Они вместе скрывали жизненно важную информацию, начиная от выборов до здравоохранения... Этот картель лжи должен быть демонтирован и уничтожен, и это должно произойти немедленно», - продолжил он.

1. 11 сентября 2001 года

Всеобщая ложь на Западе началась с описания терактов 11 сентября 2001 года в США [1]. Сразу через несколько минут после события средства массовой информации, не проводя расследования и в отсутствие заявления, указали на виновника. Позже в тот же день журналист Би-би-си в прямом эфире утверждал, что Башня 7 рухнула, хотя в течение нескольких минут она была видна на заднем плане.

В тот день, хотя некоторые американские журналисты были более точны и критичны в описании того, что они видели, только один человек осмелился сказать по телевидению что то, что говорят власти, неправильно. Это был бизнесмен Дональд Трамп, который понимал, что первые две башни не могли рухнуть в результате падения на них самолетов. И он хорошо знал, что говорит, потому что в то время он работал со строителями Всемирного торгового центра.

Дональд Трамп, будучи достаточно осведомлённым человеком, понимал, что власти скрывали правду от общественности по причинам, связанным с национальной безопасностью. Шесть месяцев спустя я не без труда опубликовал бестселлер "Чудовищный обман".

Я помню, как в то время ко мне в Париж приезжала американская журналистка, чтобы взять у меня интервью. Когда я указал ей на то, что, если бы самолеты сбили башни, они бы рухнули не сами на себя, как при контролируемом сносе, а свалились бы набок, она ответила, что у неё нет своего мнения, поскольку она не является специалистом в этом вопросе. Я также помню, как редактор очень крупного американского журнала позвонил мне и сказал, что не может издать мою книгу, но поддерживает меня.

Весь Запад был накрыт свинцовым покрывалом. Последовавшие за этим годы «перекройки Большого Ближнего Востока» были непрекращающейся чередой лжи. Военная операция Пентагона была представлена как серия вмешательств против диктатур либо как гражданские войны. Вашингтон уничтожал людей из добрых побуждений. Без колебаний утверждалось, что Ирак имеет третью по величине армию в мире и оружие массового уничтожения, что Муамар Кадафи и Башар аль-Асад являются диктаторами и т.д.

Эти события положили начало фактчекигу. Подконтрольные СМИ с умным видом публиковали совершенно неправдоподобные вещи. Ежедневная газета Le Monde опубликовала абсурдные расчеты, уверяя, что всё ясно и логично. Затем последовали оскорбления. Тех, кто мог рассуждать, называли заговорщиками и обвиняли в идеологическом экстремизме. Два известных журналиста опубликовали заказную книгу, в которой уверяли, что причина отсутствия обломков Боинга в Пентагоне объясняется тем, что самолет упал в «горизонтальном пике» [2]. Вся эта чепуха повторялась крупными СМИ.

2. Кампания 2016 года против джексоновцев

Дебаты, которые я инициировал во всем мире, долго не могли начаться в Соединенных Штатах. В 2004 году известный американский философ Дэвид Рэй Гриффин решил написать книгу и опровергнуть мои утверждения, но с удивлением обнаружил, что я был прав.

В 2016 году, неожиданно для всех, Дональд Трамп, воспользовавшись поддержкой Республиканской партии, избирается президентом США. Пресса интерпретировала эти выборы как победу популизма над разумом. Но разве не потому народ США пошел за таким человеком, что отверг господствующую в стране ложь?

Поскольку Дональд Трамп был выдвинут Республиканской партией, не являясь её членом, была организована обширная двухпартийная кампания по разрушению его имиджа [3]. Это началось ещё до его прихода в Белый дом. Она была организована на международном уровне Дэвидом Броком и стоила не менее 35 миллионов долларов.

Впервые западная пресса назвала избранного президента США расистом и призвала отстранить его от должности, пока он не причинил слишком много вреда. В течение четырех лет ни об одном из его важных решений не сообщалось в прессе, ходили лишь слухи о склоках в его команде. Слышали ли вы об указе президента об исключении ЦРУ из Совета Безопасности или о прекращении финансирования джихадистов?

Внешняя политика президента Трампа была представлена как безумная выдумка одного человека, хотя на самом деле он действовал в традициях известной школы мысли - школы президента Эндрю Джексона. Но слышали ли вы о нём что-нибудь, кроме расизма?

3- Президентские выборы в США 2020 года

Президентские выборы 2020 года являются таким же важным событием, как и теракты 11 сентября. Существующая между ними связь не имеет никакого отношения к событию. Дело в том, что нет полной ясности, а не в том, кто и как ими манипулировал. Голоса более половины избирателей были подсчитаны без соблюдения демократических требований гласности.

Весь мир наблюдал за непрозрачными выборами в стране, которая претендовала на роль образца демократии. То, что Дональд Трамп назвал кражей, возможно, не было таковой, потому что реальных результатов выборов никто не знает. Непрозрачность выборов привела к захвату Капитолия после того, как полиция намеренно выбросила одного из демонстрантов с высоты в несколько метров, и он погиб.

4- Пандемия Ковид-19 в 2020-21 гг.

Во время пандемии Ковид-19 администрации Байдена и Ван дер Ляйен намеренно обманывали своих граждан. Они сознательно распространяли ложные данные и утверждали, что:

– вакцины от Ковид-19 (мРНК) защищают от заражения вирусами (чего производители никогда не утверждали);

– вакцины от Ковид-19 (мРНК) рекомендованы для беременных женщин;

– вакцины от Ковид-19 (мРНК) защищают детей (хотя они заражаются этой болезнью только в исключительных случаях);

– вакцины от Ковид-19 (мРНК) не имеют значительных побочных эффектов независимо от возраста и состояния пациентов (в то время как они вызывают серьезные сердечные приступы у мужчин моложе 40 лет);

– не существует эффективного лекарства от Ковид-19, кроме западных вакцин (в то время как многие другие государства применяют лекарства на ранних стадиях заболевания или разрабатывают собственные вакцины).

Некоторые хотят представить эти вбросы как некомпетентность, другие - как коррупцию со стороны фармацевтических компаний. Это не имеет значения: в любом случае Запад увяз во лжи, потому что его средства информации подвержены цензуре.

Организация государственной цензуры

Файлы Twitter, раскрытые его новым владельцем Элоном Маском, и электронные письма Агентства общественного здравоохранения США (CDC), полученные трамповским комитетом America First Legal Foundation [4], свидетельствуют о том, что администрация Байдена тайно отслеживала и иногда подвергала цензуре все сообщения, которыми обменивались в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Whatsapp и Hello по всему миру. Для этого Вашингтону требовалось иностранное участие. Президент Байден лично создал агентство по цензуре «Совет по управлению дезинформацией» [5]. Хотя он официально распустил его в связи с критикой, оно продолжает работать под другим названием.

Это агентство занимается цензурой информации об украинских интегральных националистах [6] и преступлениях режима Зеленского [7]. Оно распространяет ложную информацию о действиях России и Китая, так чтобы мы не узнали о том, что весь мир начинает восставать против Запада.

Очевидно, что подъем популизма - это, прежде всего, народный ответ на расширение цензуры, сначала в США, а затем и во всём Западе. Свобода слова, а значит и демократия, мертва, убита теми, кто был обязан ее защищать.

Усилия Дональда Трампа, в случае успеха, восстановят свободу слова, но не демократию. Слишком поздно. Мир изменился. За последние 20 лет никакого равенства между гражданами нет: разрыв в доходах увеличился более чем в 1000 раз, а средний класс частично уничтожен.

В этих условиях необходим новый политический режим, и он может быть построен в интересах всех только тогда, когда каждый будет иметь право свободно выражать своё мнение.