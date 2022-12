President Volodymyr Zelensky brengt op 21 december een bezoek aan het Witte Huis en het Congres. Hij zal zijn 10-punten vredesplan presenteren in overeenstemming met het Veiligheidspact van Kiev [1]. Het is een tekst die representatief is voor de harde lijn tegen Rusland, opgesteld door voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen.

De reis werd afgerond door de stafchef van de president en voormalig juridisch adviseur van de Artiest Zelensky, Andrii Yermak.

Rusland heeft resolutie 2202 van de VN-Veiligheidsraad uitgevoerd door in te grijpen in Oekraïne om een einde te maken aan de burgeroorlog en het land te denazificeren.

President Joe Biden zal naar verwachting 1,85 miljard dollar extra steun aankondigen, waaronder de levering van het Patriot-raketafweersysteem.

Oekraïne en de VS zouden Rusland gezamenlijk als "agressorstaat" kunnen bestempelen.

Dit zou de laatste juridische stap zijn voordat de VS Rusland de oorlog verklaart.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde op dezelfde dag aan dat hij het aantal troepen dat bij de militaire interventie betrokken is, zou verhogen tot 1,15 miljoen. Zijn minister van Defensie, Sergei Sheugu, verklaarde dat het Russische militaire arsenaal compleet en inzetbaar was.

De huidige strijd speelt zich voornamelijk af op industrieel niveau. De NAVO-lidstaten hebben geen wapens meer en hebben moeite om ze te produceren, terwijl Rusland het punt van uitputting nog niet heeft bereikt en zwaar investeert in zijn wapenfabrieken.