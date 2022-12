Volgens de Brusselse Le Soir hebben Belgische onderzoekers zojuist een nieuw spoor geopend in de corruptiezaak rond het Europees Parlement: de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken.

De Sacharovprijs, genoemd naar een beroemde Sovjet-dissident, werd in 1988 ingesteld op voorstel van de Fransman Jean-François Deniau en in 2003 ingrijpend hervormd. Het wordt nu alleen toegekend aan persoonlijkheden die door de Verenigde Staten worden gesteund.

Het honoreert nu

"een bijzondere prestatie op een van de volgende gebieden:

• verdediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, met name het recht op vrijheid van meningsuiting

• bescherming van de rechten van minderheden,

• naleving van het internationaal publiekrecht,

• ontwikkeling van de democratie en vestiging van de rechtsstaat.”

De nominaties worden ingediend door leden van het Europees Parlement, vervolgens geselecteerd door de leden van de Commissie buitenlandse zaken en ten slotte gekozen door de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement.

De winnaar ontvangt 50.000 euro.

Het blijkt dat in 2021 de kandidaturen van Sultana Khaya uit de Arabische Democratische Republiek Sahara en de Boliviaanse Jeanine Áñez na geheime betalingen aan leden van de commissie Buitenlandse Zaken zijn afgewezen ten gunste van de Rus Alexei Navalny. Terwijl het duidelijk is dat Marokko de afwijzing van Sultana Khaya heeft veroorzaakt, is het niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor dat van Jeanine Áñez.

Hoewel Alexei Navalny in het Westen wordt voorgesteld als "de belangrijkste tegenstander van dictator Poetin", heeft hij niemand kwaad gedaan, behalve degenen die hij heeft opgelicht. Het had erger kunnen zijn, want de tweede kandidaat, president Jeanine Áñez, had net een staatsgreep gepleegd met de steun van Kroatische Ustasha emigranten [1].

Midden in de burgeroorlog in 2022, toen Rusland militair ingreep [in Oekraïne] om resolutie 2202 van de VN-Veiligheidsraad af te dwingen, werd de Sacharovprijs toegekend aan het "Oekraïense volk" als geheel.