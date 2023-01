Ved hjelp av en lov mot spredning av offentlige helseproblemer fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i Atlanta har America First Legal Foundation kommet over en bunke dokumenter som avslører at CDC hadde tilgang til en hemmelig Google-portal [1]. Den var designet til å sentralisere og svekke Covid-19-informasjon som var i konflikt med de offisielle fortellingene.

America First Legal Foundation blir ledet av av tidligere president Trumps taleskrivere. Direktørene i styret for disse inkluderer senioransatte fra president Trumps Hvite Hus. De hadde et budsjett på 6 millioner dollar. Ifølge Washington Post [2] var dette en komite som skulle forme deler av Donald Trumps planer for å vinne det neste presidentvalget.

Googles hemmelige portal er lokalisert i Indonesia og blir operert av Islamist Fact Checking Association, Mafindo. De fokuserer på sensur i Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, og Hello. De er finansiert av den indonesiske staten. Utvelgelsen av hva som er «sann» etter «falsk» informasjon blir behandlet av Kaiser Family Foundation (KFF).

I motsetning til hva navnet sier er ikke KFF noen familieforetak, men et California-basert selskap ledet av direktøren for Los Angeles Times. De deler ut stoff til journalister som de mener skal prøve å selge stoff som angår helsesaker. Hvem som sponser KFF finansielt er ukjent.

Dette arrangementet har tilsynelatende gjort det mulig komme med falske konsepter, som

– «Covid-vaksinen» (med RNA) beskytter deg mot smitte av viruset

– «Covid-vaksinen» (med RSA) er anbefalt til gravide kvinner

– «Covid-vaksinen» (med RSA) beskytter barn

– «Covid-vaksinen» (med RSA) har ingen bivirkninger når det gjelder eldre eller personer i risikosonen

– «Det finnes ikke noe annen behandling mot Covid-19 enn de vestlig produserte vaksinene.

Denne desinformasjons-kampanjen har det blitt fokusert på, spesielt blant svarte ungdommer for å få dem til å tro på denne fortellingen.

Dokumenter som America First Legal Foundation har fått tak i viser at hele systemet er kontrollert av Biden-administrasjonen som sitter i Det Hvite Hus.