Ve čtvrtek 15. prosince 2022 pronesl kandidát Donald Trump svůj první volební projev. Za svou prioritu si stanovil obnovení svobody slova ve Spojených státech. Odhalení Elona Muska (Twitter Files) a nadace America First Legal Foundation svědčí o tom, že všechny informace jsou zmanipulované.

Můžeme si o panu Trumpovi myslet, co chceme, zejména proto, že je od svého zvolení v roce 2016 předmětem celosvětové pomlouvačné kampaně, která nám brání řádně posoudit jeho činy, ale je zřejmé, že od 11. září 2001 si klade správné otázky.

„Pokud nemáme svobodu projevu, pak prostě nemáme svobodnou zemi. Je to tak jednoduché,“ řekl na začátku videa. „Pokud toto nejzákladnější právo zanikne, ostatní naše práva a svobody budou padat jako domino. Jedno po druhém padne.“

Zopakoval, že je třeba rozlišovat mezi

– právem platforem na imunitu vůči obsahu, pokud jej pouze přenášejí bez znalostí toho, co přenášejí,

– své odpovědnosti, pokud si je dovolí označkovat nebo cenzurovat. V tomto druhém případě musí podstoupit soudní řízení stejným způsobem jako autoři zpráv, které vysílají.

„V posledních týdnech výbušné zprávy potvrdily, že zlovolná skupina byrokratů z Deep State, tyranů ze Silicon Valley, levicových aktivistů a zkažených korporátních médií se spikla, aby zmanipulovala a umlčela americký lid,“ řekl Trump.

„Spolupracují na potlačování důležitých informací o všem, od voleb až po veřejné zdraví (...) Cenzurní kartel musí být rozbit a zničen, a to okamžitě,“ pokračoval.

1 – 11. září 2001

Všeobecná lež začala na Západě popisem útoků z 11. září 2001 ve Spojených státech [1]. Od prvních minut události média bez vyšetřování a bez nároku na odškodnění ukázala na viníka. Později během dne novinářka BBC tvrdila, že se právě zřítila budova WTC7, ačkoli byla ještě několik minut vidět v pozadí.

Zatímco někteří američtí novináři ten den popsali to, co viděli, přesněji a kritičtěji, pouze jeden muž se odvážil v televizi říci, že to, co úřady říkají, není pravda. Byl to realitní developer Donald Trump, podle kterého se první dvě věže nemohly zřítit v důsledku nárazu letadel. Věděl to o to lépe, že zaměstnával architekty, kteří v té době stavěli Světové obchodní centrum.

Donald Trump byl natolik bystrý, že vysvětlil, že úřady musely mít důvody pro národní bezpečnost, aby pravdu před veřejností zatajily. O půl roku později jsem nebyl tak chytrý, když jsem vydal světový bestseller L’Effroyable imposture (Děsivý podvod).

Z té doby si pamatuji na novinářku z jednoho významného amerického časopisu, která za mnou přijela do Paříže udělat rozhovor. Když jsem ji upozornil, že pokud by letadla věže zničila, nezřítily by se samy do své stopy jako při řízené demolici, ale bočně, odpověděla, že na to nemá názor, protože není odborníkem v oboru. Vzpomínám si také, jak mi volal šéfredaktor jednoho velkého amerického časopisu a vysvětloval mi, že nemůže nic publikovat, ale že mě podporuje.

Západ se ocitl pod mrakem cenzury a lží. Následující roky, kdy došlo k „přetvoření širšího Blízkého východu“, byly jedním dlouhým sledem lží. Operace Pentagonu byly prezentovány jako série zásahů proti diktaturám nebo v občanských válkách. Washington ničil státy a zabíjel lidi pro dobrou věc. Bez váhání tvrdil, že Irák má třetí největší vojenskou sílu na světě a zbraně hromadného ničení, že Muamar Kaddáfí a Bašár Asad jsou diktátoři atd.

Tyto události byly počátkem křivení faktů. Spořádaná média nevěřila ničemu, co by mohlo být pravdivé. Deník Le Monde zveřejnil absurdní výpočty, které ujišťovaly, že vše je jasné a logické. Pak přišly urážky. Ti, kteří se nad věcmi zamýšleli, byli nazýváni „konspiračními teoretiky“ a obviňováni z ideologického extremismu. Dva přední novináři vydali na objednávku knihu, v níž ujišťovali, že důvodem, proč se v Pentagonu nenacházely trosky Boeingu, bylo to, že letadlo se zřítilo do „vodorovného hrotu“ [2]. Všechny tyto nesmysly se opakovaly stále dokola.

2- Kampaň 2016 proti jacksoniánům

Debata, kterou jsem inicioval po celém světě, se ve Spojených státech rozbíhala obzvlášť pomalu. Teprve v roce 2004 se známý intelektuál David Ray Griffin rozhodl napsat knihu, která měla moje tvrzení vyvrátit, a s údivem zjistil, že jsem měl pravdu.

V roce 2016 překvapivě ovládl Republikánskou stranu Donald Trump a byl zvolen prezidentem Spojených států. Tisk tyto volby interpretoval jako vítězství populismu nad rozumem. Proč ale lidé v USA následovali takového muže, když ne proto, že odmítal přijmout dominantní lež?

Vzhledem k tomu, že Donald Trump byl nominován Republikánskou stranou, ale nebyl republikánem, byla zorganizována rozsáhlá dvoustranická kampaň s cílem zničit jeho image [3]. Začalo to ještě před jeho nástupem do Bílého domu. Na mezinárodní úrovni ji organizoval David Brock a stála nejméně 35 milionů dolarů.

Západní tisk poprvé označil nově zvoleného amerického prezidenta za rasistu a vyzval k jeho odstranění, než napáchá příliš mnoho škody. Čtyři roky se v tisku neobjevilo žádné z jeho zásadních rozhodnutí, pouze zvěsti o hádkách v jeho týmu. Slyšeli jste o prezidentském dekretu o vyloučení CIA z Rady bezpečnosti nebo o zastavení financování džihádistů?

Zahraniční politika prezidenta Trumpa byla vykreslována jako nedůsledné bláznovství jednoho muže, zatímco ve skutečnosti jednal v tradici jedné myšlenkové školy, a to prezidenta Andewa Jacksona. Ale slyšeli jste o něm něco jiného než že je rasista?

3 – Prezidentské volby 2020

Prezidentské volby 2020 jsou stejně důležité jako útoky z 11. září. Způsob, jakým se o nich informuje, nemá s událostí nic společného. Problém není v tom, kdo a jak podváděl, ale v tom, že to není transparentní. Hlasy více než poloviny voličů byly sečteny, aniž by byly splněny požadavky na transparentnost demokracie.

Svět byl svědkem neprůhledných voleb v zemi, která se prohlašovala za příklad demokracie. To, co Donald Trump nazval „loupeží“, možná loupeží nebylo, protože nikdo nezná skutečný výsledek voleb. Neprůhlednost voleb však vedla k tomu, že pokojní demonstranti obsadili Kapitol poté, co policie jednoho z nich úmyslně shodila z několika metrů na zem.

4 – Pandemie Covid-19 v letech 2020-21

Během pandemie Covid-19 Bidenova a van der Leyenova administrativa záměrně uvedla své voliče v omyl. Vědomě šířili nepravdivé údaje a tvrdili, že :

– „Anti-Covid vakcíny“ (mRNA) chrání před nákazou (což výrobci nikdy netvrdili).

– „Vakcíny Covid (mRNA)“ jsou pro těhotné ženy neškodné a doporučené.

– „Anti-Covid vakcíny“ (mRNA) chrání děti (i když je nechrání a navíc děti se touto nemocí nakazí jen výjimečně).

– „Anti-Covid vakcíny“ (mRNA) nemají žádné významné vedlejší účinky bez ohledu na věk a stav pacientů (zatímco u mužů mladších 40 let způsobují závažné srdeční příhody).

– Na Covid-19 neexistuje jiný účinný lék než západní vakcíny (zatímco mnoho jiných států používá léky v počátečních stadiích nemoci nebo vyvinulo vlastní vakcíny).

Někteří si tyto intoxikace vykládají jako neschopnost, jiní jako korupci farmaceutických laboratoří. Na tom nezáleží: v obou případech Západ upadl do lží, protože jeho komunikační prostředky jsou cenzurovány.

Organizace státní cenzury

Soubory Twitteru, které odhalil jeho nový majitel Elon Musk, a e-maily americké Agentury pro veřejné zdraví (CDC), které získala trumpovská skupina America First Legal Foundation [4], ukazují, že Bidenova administrativa tajně monitorovala a příležitostně cenzurovala všechny zprávy vyměňované na Facebooku, Twitteru, YouTube, Instagramu, Whatsappu a Hello po celém světě. K tomu Washington potřeboval zahraniční spoluúčast. Sám prezident Biden zřídil cenzurní agenturu, „Radu pro řízení dezinformací“. Přestože ji kvůli kritice oficiálně rozpustil, funguje pod jiným názvem i nadále.

Tato agentura se věnuje cenzuře informací o ukrajinských „integrálních nacionalistech“ [5] a zločinech Zelenského režimu [6]. Otráví nás jednáním Ruska a Číny, abychom nevnímali, že se svět se zvolna přechyluje proti Západu.

Je zřejmé, že vzestup populismu je především lidovou reakcí na rozšiřování cenzury, nejprve v USA a poté na celém Západě. Svoboda projevu, a tedy i demokracie, je mrtvá, zabita těmi, kdo měli povinnost ji chránit.

Pokud bude Donald Trump úspěšný, obnoví svobodu projevu, ale ne demokracii. Je příliš pozdě. Svět se změnil. Za posledních 20 let zmizela minimální rovnost mezi občany: rozdíly v příjmech se zvýšily více než tisíckrát a střední vrstvy byly částečně zničeny.

Za těchto podmínek je třeba vymyslet nový politický režim, který může být vybudován v zájmu všech jen tehdy, pokud bude svoboda projevu zaručena pro všechny.