In een exclusief interview met de Kyiv Independent [1] bevestigt voormalig president François Hollande wat voormalig bondskanselier Angela Merkel zei tegen Die Zeit [2]. Op de vraag "Denkt u ook dat de Minsk-onderhandelingen bedoeld waren om de Russische opmars in Oekraïne te vertragen?" antwoordt hij "Ja, Angela Merkel heeft op dit punt gelijk".

Voormalig president Petro Poroshneko verklaarde bij de ondertekening van de overeenkomsten publiekelijk dat hij ze nooit zou uitvoeren.

Alleen de vierde ondertekenaar, Vladimir Poetin, geloofde in de goede trouw van zijn partners. Uit het feit echter dat hij een voorstel deed aan de VN-Veiligheidsraad voor het aannemen van resolutie 2202 waarin deze overeenkomsten bekrachtigd werden, blijkt dat hij het Westen niet langer geloofde en de huidige interventie begon voor te bereiden. Deze resolutie geeft hem, als garant van de Minsk-akkoorden, het recht om in te grijpen uit hoofde van zijn "verantwoordelijkheid om te beschermen".

Opmerking voor degenen die de originele tekst van Hollande’s interview lezen

François Hollande noemt de inwoners van Donbass die erkenning van hun rechten eisten "separatisten", wat anachronistisch is. In 2014 en 2015 zagen de republieken Donetsk en Lugansk zichzelf als autonome regio’s, zoals de Krim; zij werden pas separatisten toen Kiev in 2022 een beslissende militaire operatie tegen hen voorbereidde. De Kyiv Independent, die een hekel heeft aan de term "separatist", schrijft het toe aan Russische propaganda, maar het Kremlin heeft de term vóór 2022 nooit gebruikt.

Bovendien waren er toen geen Russische soldaten in Donbass, maar huurlingen betaald door een nationalistische miljardair. President Poetin vertelde hem dat zijn economische prestaties hem geen politiek mandaat gaven en dwong hem zijn mannen terug te trekken. Het Russische leger kwam pas in de Donbass toen het op 24 februari 2022 ingreep om resolutie 2202 van de VN-Veiligheidsraad uit te voeren... die de akkoorden van Minsk bekrachtigt.