Не часто международные отношения испытывают масштабные перемены, какие имели место в 2022 году. И это еще не конец. Начавшийся процесс не остановится, даже если какие-нибудь события нарушат его и, возможно, прервут на несколько лет. Доминирование Запада, то есть США и бывших колониальных держав Европы (в основном Великобритании, Франции и Испании) и Азии (Японии), близится к концу. Никто, включая вассалов Вашингтона, больше не подчиняется своему лидеру. Каждый из них начинает думать самостоятельно. Многополярный мир, который пытаются создать Россия и Китай, ещё не построен, но мы видим его ростки.

Все началось с российской военной операции по выполнению резолюции Совета Безопасности 2202 и защите населения Украины от её правительства «интегральных националистов». Конечно, в Соединенных Штатах, Европейском Союзе, Австралии и Японии это воспринимается по-другому. Запад убеждён, что Россия вторглась в Украину и намерена силой изменить ее границы. Однако то, что сделала российская армия, не соответствует тому, что заявлял Путин - реальные события развивались иначе.

Давайте оставим в стороне вопрос о том, кто прав, а кто виноват. Всё зависит от того, знаем ли мы, что после свержения в 2014 году законно избранного президента Виктора Януковича в стране разгорелась гражданская война. Запад, забыв о 20 000 погибших в этой войне, не хочет понять, что русские хотели остановить эту бойню. И что не были реализованы Минские соглашения, гарантами которых наряду с Россией были Германия и Франция, а Россия реализует на деле «ответственность по защите», провозглашенную Организацией Объединенных Наций в 2005 году.

Однако и бывший канцлер Германии Ангела Меркель [1], и бывший президент Франции Франсуа Олланд [2] публично заявили, что они подписали Минские соглашения не для того, чтобы положить конец гражданской войне, а чтобы выиграть время и вооружить Украину. Оба они рады тому, что обманули Россию, и при этом обвиняют её, заявляя, что она несет единоличную ответственность за текущую войну. Неудивительно, что эти два бывших деятеля гордятся своим двуличием перед публикой, но их слова в других частях света звучат иначе. Для большинства человечества Запад показывает свое истинное лицо: он все ещё пытается разделить остальной мир и заманить в ловушку тех, кто хочет быть независимым. Он на словах за мир, а на деле разжигает войны.

Ошибочно полагать, что сильный может навязывать свою волю другим. С этим не все в мире согласны. Сотрудничество оказалось гораздо более эффективным, чем эксплуатация и провоцируемые ею революции. Именно эту идею пытались донести китайцы, говоря о взаимовыгодных отношениях. И речь идёт не о справедливых торговых связях, а о принципах управления китайских императоров: когда император издавал указ, он должен был убедиться, что ему следуют правители всех провинций, включая тех, кого это решение не касалось. Чтобы показать им, что он помнит о них, он каждому из них что-то дарил.

За десять месяцев остальной мир, а это подавляющее большинство населения планеты, открыл глаза. Если 13 октября 143 государства последовали западному нарративу и осудили российскую «агрессию» [3], то сегодня они уже не имели бы большинства в Генеральной Ассамблее ООН, и число голосов было бы другим. Доказательством тому может служить голосование 30 декабря по резолюции с требованием о признании Международным Судом ООН оккупации Израилем палестинских территорий «оккупацией». Генеральная Ассамблея больше не подчиняется западному мировому беспорядку.

11 африканских государств, ранее находившихся в орбите Франции, призвали российскую армию или российскую частную военную компанию обеспечить их безопасность. Они больше не верят в искренность Франции и США. А другие давно поняли, что защита Запада от джихадистов осуществляется только на словах, а на деле Запад тайно поддерживает джихадистов. Они публично обеспокоены массовой передачей оружия, предназначенного для Украины, джихадистам в Сахеле или Боко Харам [4], до такой степени, что Министерство обороны США назначило миссию для проверки того, что происходит с оружием, предназначенным для Украины. Но это всего лишь способ замять проблему и предотвратить вмешательство Конгресса в эти темные дела.

На Ближнем Востоке Турция, член НАТО, ведет тонкую игру между американским союзником и российским партнером. Анкара давно поняла, что никогда не вступит в Европейский Союз, а совсем недавно, что арабы не жаждут восстановления имперской власти над ними. Поэтому она поворачивается к европейским странам (таким как Болгария, Венгрия, Косово) и азиатским (Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан) с турецкой культурой (а не с турецким языком, как китайские уйгуры). В результате Анкара примиряется с Дамаском и готовится, покинув Запад, уйти на Восток.

Появление Китая в Персидском заливе по случаю саммита в Эр-Рияде перевернуло ситуацию в этой части мира. Арабские страны увидели, что Пекин ведет себя разумно, что он помогает им заключить мир с их персидским соседом. При этом Китай защищает Иран, который является его давним союзником, но не позволяет ему бесчинствовать. Теперь стало ясно, чем Китай отличается от Запада, который с 1979 года разделял арабов и сталкивал их друг с другом.

Индия и Иран активно работают с Россией над созданием транспортного коридора, который позволит им торговать, несмотря на экономическую войну (представляемую на Западе в виде «санкций», хотя они тоже незаконны с точки зрения международного права). Уже сейчас Мумбаи связан с югом России, а вскоре будет связан с Москвой и Санкт-Петербургом. Таким образом, Россия и Китай дополняют друг друга. Пекин строит дороги в Евразии с востока на запад, а Москва - вдоль меридиан.

Китай, для которого эта война - катастрофа, нарушающая его планы по строительству Шелкового пути, никогда не покупался на западный нарратив. Он - бывшая жертва России, которая в 19 веке участвовала в оккупации Тяньцзиня и Уханя (Ханькоу), но при этом знает, что Запад сделает всё, чтобы использовать их обоих в своих целях. Он не забыл прошлую оккупацию, но сознаёт, что его судьба связана с судьбой России. Он мало что понимает в украинских делах, но знает, что его видение того, как должны быть устроены международные отношения, может быть достигнуто только в случае победы России. Поэтому у него нет желания воевать на стороне России, но он вмешается, если Россия окажется под угрозой.

Произошедшая в мире реорганизация особенно заметна в правительственных учреждениях. Запад унижал Россию в Совете Европы, поэтому Москва вынуждена была выйти из него. К удивлению европейцев, Россия на этом не остановилась. Постепенно она вышла из всех соглашений, заключенных в Совете Европы, в самых разных областях, от спорта до культуры. Теперь Запад осознал, что лишил себя щедрого и образованного партнера.

Реорганизация должна затронуть и другие межправительственные организации, включая Организацию Объединенных Наций. Это старая история в отношениях Запада и России, когда в 1939 году Москва была исключена из Лиги Наций. В то время СССР, обеспокоенный возможным нападением нацистов на Ленинград (Санкт-Петербург), попросил Финляндию отдать в аренду порт Ханко, но переговоры затянулись, и он вторгся в Финляндию, но не для того, чтобы аннексировать её, а чтобы разместить в Ханко свой флот. Этот прецедент сегодня преподносится как пример российского империализма, хотя сам президент Финляндии Урхо Кекконен признавал, что советское поведение было «понятным».

А теперь вернемся к Организации Объединенных Наций. Исключение России возможно только после изменения Устава Генеральной Ассамблеей. Это было возможно в октябре, но не сегодня. Этот проект связан с переосмыслением истории и природы ООН.

Утверждается, что членство в Организации предотвращает войну. Это абсурд. Членство в ООН обязывает страну «поддерживать международный мир и безопасность», но бывают ситуации, требующие применения силы. В частности, применение силы становится обязательным в рамках «ответственности по защите». Именно это Россия делает в отношении жителей Донбасса и Новороссии. Обратите внимание, что Москва не слепа и отступила на правый берег (северная часть) города Херсон. Российский генеральный штаб отступил за естественную границу, реку Днепр, считая невозможным защищать другую часть города от западных армий несмотря на то, что население всего города на референдуме приняло решение о присоединении к Российской Федерации. В Херсоне не было российского поражения, но это не мешает Западу говорить о его «отвоевании» режимом Зеленского.

Функционирование ООН затуманивается вопросом о руководящей роли Совета Безопасности. В момент создания Организации, её целью было признание равенства каждого государства в рамках Генеральной Ассамблеи и предоставление великим державам того времени возможности предотвращать конфликты в рамках Совета Безопасности. Совет Безопасности - это не торжество демократии, это консенсус: ни одно решение не может быть принято без согласия каждого из пяти его постоянных членов. Мы делаем вид, что удивлены тем, что не можем осудить Россию, но почему мы не удивляемся тому, что не можем осудить Соединенные Штаты, Великобританию, а порой и Францию, за их незаконные войны в Косово, Афганистане, Ираке и Ливии? Без права вето ООН превратится в абсолютно неэффективную ассамблею. Тем не менее, эта идея находит все большее распространение на Западе.

Более того, было бы абсурдно думать, что Китай, ведущая торговая держава мира, останется в ООН, если будет исключена Россия, ведущая военная держава мира. Пекин не будет играть роль гаранта в операции против своего союзника, поскольку убежден, что его гибель станет прелюдией к его собственной гибели. Именно поэтому русские и китайцы готовят другие институты, которые они продемонстрируют в случае, если сущность ООН будет изменена, и она превратится в ассамблею, выражающую единое мнение, и тем самым потеряет способность предотвращать конфликты.

Мы видим, что единственный выход состоит в том, чтобы Запад согласился быть тем, чем он есть. Но на данный момент он не может пойти на это. Он искажает реальное состояние дел в надежде сохранить свою многовековую гегемонию. Но игра эта окончена, потому что Запад выдохся, а весь мир стал другим.