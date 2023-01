Negli ultimi mesi abbiamo costituito una rete internazionale di informatori per migliorare un notiziario settimanale, dedicato alla fine dell’egemonia occidentale e alla transizione a un mondo unipolare.

Uno strumento d’eccezione solitamente disponibile in abbonamento.

– Sottoscrizione annuale: 150 euro

– Sottoscrizione mensile: 15 euro

Sommario del n° 23

– Washington tenta di continuare la guerra in Siria

– Il repubblicano Kevin McCarthy eletto presidente della Camera dei Rappresentanti

– Apertura dell’inchiesta parlamentare sulla famiglia Biden

– Richiesta di destituzione del segretario per la Sicurezza Interna

– Le sorveglianze illegali dell’FBI

– Hillary Clinton si ricicla

– Un’inchiesta giudiziaria sul presidente Joe Biden

– Gli Stati Uniti contro Wagner

– Il complesso militare-industriale Usa prossimo all’esaurimento

– Confusione in Brasile

– Confusione in Perù

– Riconciliazione fra Colombia e Venezuela

– Il Venezuela recupera l’ambasciata di Washington

– Martin Griffiths è un agente dell’MI6

– Francia e alleati simulano una guerra contro la Russia

– Il miliardario ucraino Kostyantyn Zhevago non sarà estradato dalla Francia

– Sblocco della riconciliazione tra Spagna e Marocco

– L’Italia punta agli idrocarburi africani

–Medico condannato in Germania perché non crede all’utilità delle mascherine contro il Covid

– L’adesione della Svezia alla Nato non è imminente

– L’Unione Europea si affida alla Nato

– Documenti canadesi rimettono in discussione la storia della guerra di Bosnia

– La Nato non desidera calmare le acque tra Serbia e Kosovo

– Il presidente Zelensky prosegue l’ucrainizzazione del Paese

– L’Ucraina rafforza i legami con gli anglosassoni

– La Georgia rifiuta d’impegnarsi nella guerra in Ucraina

– L’Armenia prende le distanze dalla Russia

– Stabilizzazione dell’economia russa

– Mosca teme che Washington utilizzi ucraino-nazisti in altre regioni del mondo

– I militari occidentali preoccupati per le armi russe

– La Russia usa l’intelligenza artificiale per controllare i simpatizzanti

– Roman Abramovich ha messo al sicuro il patrimonio prima delle sanzioni

– I primi prigionieri per delitti comuni di Wagner amnistiati

– Rottura dei negoziati di pace fra Russia e Giappone

– La guerra contro la Russia favorisce l’adesione dell’Algeria ai BRICS

– L’Egitto svaluta

– L’Egitto privatizza le strutture attorno al Canale di Suez

– L’MI6 avvicina Fratelli Mussulmani e Hizb ut-Tahrir

– La Francia cerca di quietare il Burkina Faso

– Riconciliazione tra Mali e Costa d’Avorio

– Il Sudan invade un territorio etiope

– Scontri etnici in Sudan del Sud

– Il Ciad sventa un complotto

– Gli Occidentali rimettono il Rwanda al suo posto

– L’ex presidente della Mauritania e i suoi collaboratori sotto inchiesta per arricchimento indebito

– Ritorsione israeliana per il voto dell’Onu a favore dei palestinesi

– La morte del Casco Blu irlandese in Libano non è stata un atto politico

– La giustizia irachena persegue Donald Trump

– Il Forum di Negev prosegue negli Accordi di Abramo

– In prigione la figlia dell’ex presidente iraniano Rafsanjani

– In Iran si susseguono le condanne a morte

– L’Iran condanna le caricature dell’ayatollah Khamenei

– L’India investe nell’idrogeno

– La “comunità internazionale” non aiuterà il Pakistan

– Le forze armate pakistane e l’Arabia Saudita

– Il piano sudcoreano per la riunificazione

– Gli Emirati mobilitano il mondo mussulmano a sostegno della Cina

– Qin Gang rimuove il «guerriero-lupo»

– La Cina vuole conquistare il controllo del mercato degli elettrolizzatori

– Taiwan fa riparare i missili nella Cina Popolare

– In Giappone si dibatte ancora sul riarmo

Questa settimana il supplemento di documentazione riporta una cinquantina di pubblicazioni ufficiali.