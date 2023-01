De afgelopen maanden hebben wij een internationaal netwerk van informanten opgezet om een wekelijkse nieuwsbrief te verzorgen en te verbeteren over het einde van de westerse hegemonie nen de overgang naar een multipolaire wereld.

Inhoud van nummer 23 :

– Redactioneel: Washington probeert de oorlog in Syrië voort te zetten

– Republikein Kevin McCarthy verkozen tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

– Parlementair onderzoek naar de familie Biden geopend

– Oproep tot impeachment van Homeland Security Secretaris

– Illegale FBI surveillance

– Hillary Clinton’s overstap naar een nieuwe carrière

– Een gerechtelijk onderzoek naar president Joe Biden

– De Verenigde Staten vs Wagner

– Het Amerikaanse militair-industrieel complex op de rand van uitputting

– Verwarring in Brazilië

– Verwarring in Peru

– Colombiaanse-Venezolaanse verzoening

– Venezuela neemt zijn ambassade terug in Washington

– Martin Griffiths is een MI6 agent

– Frankrijk en zijn bondgenoten maken een simulatie van een oorlog tegen Rusland

– Oekraïense miljardair Kostyantyn Zhevago wordt niet uitgeleverd door Frankrijk

– Openstelling voor een Spaans-Marokkaanse verzoening

– Italië zet in op Afrikaanse koolwaterstoffen

– Arts in Duitsland veroordeeld voor niet geloven in Covid-masker

– Zweden zal in de nabije toekomst niet tot de NAVO toetreden.

– Europese Unie buigt voor NAVO

– Canadese documenten trekken Bosnische oorlogsgeschiedenis in twijfel

– Nato niet bereid tot afkoeling Servië-Kosovo conflict

– President Zelensky zet de Oekraïnisering voort

– Oekraïne versterkt zijn banden met de Angelsaksen

– Georgië weigert betrokken te raken bij de oorlog in Oekraïne

– Armenië neemt afstand van Rusland

Stabilisatie van de Russische economie

– Moskou vreest dat Washington oekronazi’s zal inzetten in andere delen van de wereld

– Westerse militairen bezorgd over Russische wapens

– Verenigd Rusland gebruikt kunstmatige intelligentie om achterban veilig te stellen

– Roman Abramovich beschermde zijn fortuin voor sancties

– De eerste gevangenen van Wagner krijgen amnestie

– Russisch-Japanse vredesbesprekingen afgebroken

– De oorlog tegen Rusland bevordert Algerije’s lidmaatschap van de BRICS

– Egypte devalueert

– Egypte privatiseert de omgeving van het Suezkanaal

– MI6 brengt de Moslim Broederschap en Hizb ut-Tahrir nader tot elkaar

– Frankrijk probeert Burkina Faso te kalmeren

– Verzoening tussen Mali en Ivoorkust

– Soedan valt Ethiopisch grondgebied binnen

– Etnische botsingen in Zuid-Soedan

– Tsjaad verijdelt complot

– Westen zet Rwanda op zijn plaats

– Voormalig Mauritaans president en zijn handlangers staan terecht voor illegale verrijking

– Israëlische vergelding op pro-Palestijnse stemming VN

– De dood van de Ierse vredeshandhaver in Libanon was geen politieke daad

– Irakese justitie klaagt Donald Trump aan

– Negev Forum zet de Abraham-akkoorden voort

– Voormalig president Rafsanjani’s dochter gevangen gezet

– Iran veroordeelt spotprenten van Ayatollah Khamenei

– India investeert in waterstof

– Internationale gemeenschap’ zal Pakistan niet helpen

– Het Pakistaanse leger en Saoedi-Arabië

– Zuid-Korea’s plan voor hereniging

– Emiraten roepen moslimwereld op China te steunen

– Qin Gang ontslaat de “Wolvenstrijder"

– China wil controle nemen over de elektrolysemarkt

– Taiwan laat zijn raketten repareren in China

– Herbewapening van Japan nog steeds onderwerp van discussie

Deze week bevat onze documentatiebijlage ongeveer 50 officiële documenten.