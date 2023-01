Terwijl Washington de aankoop van Russische olie van al zijn inwoners en bondgenoten heeft verboden, voert het op grote schaal olie in zonder zijn zogenaamde "sancties" te schenden, meldt The Telegraph of India [1].

India koopt 1,7 miljoen vaten Russische olie per dag. Deze olie wordt geraffineerd door Nayara Energy en Reliance Industries en vervolgens legaal doorverkocht in de VS.

In de praktijk treft de economische oorlog van de VS dus niet langer Rusland, maar alleen zijn EU-bondgenoten, die als enigen verstoken blijven van Russische koolwaterstoffen. Dit moet worden gezien in de context van de sabotage van de pijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2, waardoor de Europese Unie van haar belangrijkste energiebron is beroofd.

Hieruit blijkt dat Washington goed beseft dat Moskou Oekraïne niet is binnengevallen, maar Resolutie 2202 van de VN-Veiligheidsraad probeert uit te voeren. De hele Atlantische propaganda die Rusland van de ergste misdaden beschuldigt is dus niet gericht op het mobiliseren van de geallieerde troepen tegen Rusland, maar op het manipuleren van de Europeanen om een opgelegde economische recessie te aanvaarden in de lijn van het rapport aan het Pentagon van Paul Wolfowitz (foto) in 1992 [2]. Staatssecretaris Antony Blinken en zijn plaatsvervanger Victoria Nuland behoren tot dezelfde ideologische groep als Paul Wolfowitz [3].

Hij schreef toen: "Hoewel de Verenigde Staten het project van de Europese integratie steunen, moeten wij ervoor waken dat er geen puur Europees veiligheidssysteem ontstaat dat de NAVO, met name haar geïntegreerde militaire commandostructuur, zou ondermijnen”. Voor het Pentagon is de grootste vijand niet Rusland, maar een onafhankelijk Europa.