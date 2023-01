Deze docufilm laat zien wat Julian Assange’s WikiLeaks organisatie aan het licht heeft gebracht. Het toont bij wijze van voorbeeld de onthullingen in 2010.

– Afghanistan War logs. In 2010 publiceerde WikiLeaks een verzameling van meer dan 90.000 documenten over de oorlog in Afghanistan. Zij bestrijken een periode van januari 2004 tot en met december 2009. Deze vertrouwelijke documenten - die zijn vrijgegeven aan de Guardian, New York Times en Der Spiegel - onthullen het doden van burgers door Amerikaanse en Britse troepen.

– Irak War Logs. Ook in 2010 gaf WikiLeaks een video vrij waarop te zien is hoe Iraakse burgers en twee journalisten van Reuters werden gedood tijdens een aanval met twee Amerikaanse Apache-helikopters. In hetzelfde jaar werd Chelsea Manning, een Amerikaanse legeranalist, gearresteerd op beschuldiging van het lekken van de video en honderdduizenden andere geheime documenten. WikiLeaks geeft meer dan 300.000 documenten vrij die misbruik, marteling en geweld door Amerikaanse troepen in Irak onthullen. De documenten onthullen ook de dood van meer dan 15.000 burgers onder onbekende omstandigheden en talrijke gevallen van marteling door Iraakse soldaten onder Amerikaans bevel.

– Cablegate. In hetzelfde jaar publiceert WikiLeaks honderdduizenden vertrouwelijke documenten over de acties van Washington in de wereld. Dit zijn documenten met vertrouwelijke informatie die door 274 Amerikaanse ambassades naar het State Department in Washington zijn gestuurd. De documenten bevatten vaak zeer negatieve beoordelingen van het openbare en privé-gedrag van Europese staatshoofden en regeringsleiders, waaronder de Italiaanse premier Berlusconi en de Russische president Poetin.

Interview met vader John Shipton

De vader van Julian Assange, John Shipton, kondigt vanuit Australië in dit interview met Berenice Galli nieuws aan dat beslissend kan zijn voor het lot van zijn zoon: "Ik voel dat we zullen zegevieren en dat Julian vrij zal zijn. Ik voel het, ik zie het, ik neem het waar via de honderden contacten die ik overal ter wereld heb".

Doorslaggevend - benadrukt John - is dat "we in Australië de premier, de ministerraad, de regerende Labor Party, 60 parlementsleden hebben die Julian steunen, evenals alle kranten, vakbonden, niet-gouvernementele organisaties. Aangezien Julian een Australisch staatsburger is, is de Australische regering de enige die voor Julian kan spreken in de confrontatie met de Verenigde Staten. Bijgevolg heeft deze wereldwijde beweging zich op Australië gericht en heeft de Australische regering protest aangetekend bij de VS. Op het Australische TV-nieuws zei International News Director John Lyons dat hij van zijn bronnen in de Raad van Ministers had gehoord dat Julian binnen twee maanden onvoorwaardelijk zal worden vrijgelaten’.

John stelt dat hij geen vertrouwen heeft in het Britse rechtssysteem, dat Julian Assange heeft onderworpen aan een "showproces, een politieke vervolging" en dat "de oplossing niet in het recht maar in de politiek ligt". Vervolgens herinnert hij eraan dat "de omstandigheden niet zijn verbeterd sinds professor Niels Melzer, de VN-rapporteur inzake foltering, in 2019 het uitgebreide verslag presenteerde van het bezoek dat hij samen met twee medisch specialisten aan Julian in de Belmarsh-gevangenis had gebracht". In zijn verklaring schreef hij dat Julian leed onder de gevolgen van zeven en een half jaar psychologische marteling. Julian mag één internationaal telefoongesprek van tien minuten voeren, en hij mag bellen met een bepaald beltegoed: tijdens de kerstdagen hebben we alles opgebruikt wat hem was toegestaan, dus ik zal een week of langer moeten wachten om hem weer te spreken".

Korte weergave van het interview uitgezonden op vrijdag 13 januari om 23.00 uur op Byoblu