Прошел почти год с тех пор, как российская армия вошла на Украину для выполнения резолюции Совета Безопасности 2202. НАТО отвергает эту причину и считает, что Россия вторглась на Украину, чтобы аннексировать её. Референдумы о присоединении к Российской Федерации четырёх областей, на первый взгляд, подтверждают позицию НАТО, тогда как история Новороссии подтверждает объяснение России. Оба нарратива действуют параллельно и не пересекаются.

Я, со своей стороны, издавая ежедневный информационный бюллетень во время войны в Косово [1], помню, что натовский нарратив в то время оспаривался всеми балканскими информационными агентствами, и у меня не было никакой возможности узнать, кто прав. Через два дня после окончания конфликта журналисты из стран Атлантического альянса смогли побывать на месте событий и убедиться, что их дурачили. Региональные информационные агентства были правы. НАТО все время лгало. Позже, когда я был членом ливийского правительства, НАТО, имевшее мандат Совета Безопасности на защиту населения, злоупотребило им для свержения Ливийской Арабской Джамахирии, убив 120 000 человек, которых она должна была защищать. Этот опыт показывает нам, что Запад бессовестно лжет и старается скрыть свои истинные дела.

Сегодня НАТО уверяет нас, что не находится в состоянии войны, потому что не разместила свои войска на Украине. Однако мы наблюдаем, с одной стороны, огромные поставки оружия на Украину, чтобы украинские интегральные националисты [2], обученные НАТО, противостояли Москве, и, с другой стороны, экономическую войну, также беспрецедентную, чтобы разрушить российскую экономику. Учитывая масштабы этой войны, осуществляемой руками украинцев, конфронтация между НАТО и Россией представляется возможной в любой момент.

Тем не менее, новая мировая война маловероятна, по крайней мере, в краткосрочной перспективе: реальные события противоречат натовскому нарративу.

И конца этой войны не видно. Но не потому, что силы равны, а потому, что НАТО не хочет вступать в конфронтацию с Россией. Мы видели это три месяца назад на саммите G20 на Бали. С согласия России президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи из Киева. Он потребовал исключить Россию из G20, как она была исключена из G8 после присоединения Крыма к Российской Федерации. К его удивлению и удивлению членов НАТО, присутствовавших на саммите, США и Великобритания не поддержали его [3]. Вашингтон и Лондон согласились, что существует черта, которую не следует переступать. И не зря: современное российское оружие намного превосходит оружие НАТО, чьи технологии датируются 1990-ми годами. В случае конфронтации, несомненно, пострадает Россия, но она сокрушит Запад за нескольких дней.

В свете этого события мы должны переосмыслить то, что происходит у нас на глазах.

Поставки оружия на Украину - это фикция: большая часть отправленной техники не достигает поля боя. Мы заявляли раньше, что военная техника будет отправлена для ведения новой войны в Сахеле [4], что публично подтвердил президент Нигерии Мухаммаду Бухари, заявив, что многие виды оружия, предназначенные для Украины, уже находятся в руках африканских джихадистов [5]. В любом случае, сваливать в кучу устаревшее оружие разного калибра, бессмысленно. И в обоих случаях отсутствует логистика, чтобы снабжать бойцов боеприпасами. Из сказанного следует вывод о том, что это оружие поставляется Украине не для победы.

Газета Нью-Йорк Таймс забила тревогу, объяснив, что западные промышленники не в состоянии производить достаточное количество оружия и боеприпасов. Запасы уже исчерпаны, и западные армии вынуждены отдавать оборудование, необходимое для собственной обороны. Это было подтверждено министром военно-морских сил США Карлосом Дель Торо, который выразил озабоченность о происходящем в настоящее время сокращении оснащённости вооруженных сил США [6]. Он сказал, что если военно-промышленный комплекс США не сможет в течение шести месяцев производить больше оружия, чем Россия, то американские вооруженные силы не смогут больше выполнять возложенные на них задачи.

Первое замечание: если американские политики хотят спровоцировать Армагеддон, у них нет средств для этого в ближайшие шесть месяцев и, вероятно, не будет их и после.

А теперь рассмотрим экономическую войну. Оставим в стороне её камуфляж в виде карательных санкций. Я уже занимался этим вопросом и обращал внимание на то, что они не являются судебными решениями и незаконны с точки зрения международного права. Давайте лучше рассмотрим валюты. Доллар давил рубль на протяжении двух месяцев, а затем снова упал до значения, которое он имел в период с 2015 по 2020 год, при этом Россия не влезла в долги. Другими словами, так называемые санкции оказали незначительное влияние на Россию. Они сильно нарушили её торговлю в течение первых двух месяцев, но сегодня они ей никак не мешают. Впрочем, они ничего не стоили для США и тоже никак на них не повлияли.

Мы знаем, что, запрещая своим союзникам импортировать российские углеводороды, США сами импортируют их через Индию и таким образом пополняют запасы, которые они использовали в первые месяцы конфликта [7].

С другой стороны, мы являемся свидетелями потрясений в европейской экономике, которая вынуждена предоставлять киевскому режиму огромные кредиты. У нас нет данных ни о масштабах этих кредитов, ни о том, кто является кредиторами. Однако все понимают, что европейские правительства обращаются к Вашингтону в соответствии с Законом о ленд-лизе в защиту демократии на Украине от 2022 года. Всё, что европейцы дают Украине, имеет свою цену, но она будет подсчитана после войны. Только после этого будет выписан счёт. И он будет непомерно высоким. А пока всё хорошо.

О подрыве газопроводов Северный поток-1 и Северный поток -2 26 сентября 2022 года было заявлено не после их подрыва, а гораздо раньше президентом США Джо Байденом 7 февраля 2022 года в Белом доме в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца. Правда, он обязался уничтожить Северный поток-2 в случае вторжения России на Украину, но только потому, что журналист, бравший у него интервью, ограничил рамки и не осмелился предположить, что это может быть осуществлено и в отношении Северного потока-1. Этим заявлением, а тем более этой диверсией, Вашингтон показал, с каким презрением он относится к своему немецкому союзнику. Ничего не изменилось с тех пор, как первый генеральный секретарь НАТО, лорд Исмей, заявил, что истинной целью Альянса является «держать Советский Союз вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем» («keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down») [8]. Но Советского Союза больше нет, а Германия заняла ведущее место в Европейском Союзе. Если бы лорд Исмей был жив, он, вероятно, сказал бы, что теперь цель НАТО состоит в том, чтобы держать Россию вне Европы, американцев — в Европе, а Европейский союз — под контролем.

Германия, для которой подрыв трубопроводов является самым большим ударом с момента окончания Второй мировой войны, восприняла это беспрекословно. В то же время она проглотила план Байдена по спасению экономики США за счет немецкого автопрома. Она отреагировала на всё это сближением с Китаем, не ссорясь при этом с Польшей - новым оплотом США в Европе. В настоящее время она предполагает восстановить свою промышленность за счёт строительства заводов по производству боеприпасов для Альянса.

Как следствие, признание Германией гегемонии США было разделено Европейским союзом, который Берлин контролирует [9].

Второе замечание: немцы и члены Европейского Союза признали снижение уровня жизни. Они вместе с украинцами являются единственными жертвами нынешней войны, и им приходится с этим мириться.

В 1992 году, когда Российская Федерация только что поднялась из руин Советского Союза, Дик Чейни, тогдашний министр обороны, заказал у штраусианца [10] Пола Вулфовица отчёт, который дошел до нас только в отредактированном виде. Выдержки из оригинального отчета, опубликованные New York Times и Washington Post, показывают, что Вашингтон больше не рассматривал Россию как угрозу, а Европейский Союз как потенциального соперника [11]. В нем говорилось: «Хотя Соединенные Штаты поддерживают проект европейской интеграции, мы должны быть осторожны и не допустить появления чисто европейской системы безопасности, которая могла бы подорвать НАТО, особенно его интегрированную структуру военного командования». Другими словами, Вашингтон одобряет европейскую оборону, подчиненную НАТО, но готов уничтожить Европейский Союз, если он станет политической силой, способной противостоять НАТО.

Нынешняя стратегия США, направленная на ослабление не России, а ЕС под предлогом борьбы с Россией, является вторым конкретным применением доктрины Вулфовица. Её первое применение, в 2003 году, заключалось в наказании Франции Жака Ширака и Германии Герхарда Шредера за то, что они выступили против уничтожения Ирака силами НАТО [12].

Именно об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на пресс-конференции после встречи союзников 20 января в Рамштайне. Он потребовал, чтобы каждый участник предоставил Киеву оружие, но в то же время признал, что «в этом году будет очень трудно военным путем изгнать российские войска с каждого квадратного сантиметра оккупированной Россией Украины» («This year, it would be very, very difficult to militarily eject the Russian forces from every inch of Russian-occupied Ukraine»). Другими словами, союзники должны проливать свою кровь, но нет никакой надежды отвоевать что-либо в 2023 году у России.

Третье замечание: эта война ведется не против Москвы, а для того, чтобы ослабить Европейский Союз.