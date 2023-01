De Federation of American Scientists bevestigt in januari het nieuws dat Grandangolo in december 2022 bracht op basis van een document van de Amerikaanse luchtmacht: het C-17A Globemaster-vliegtuig heeft de toestemming gekregen om de Amerikaanse kernbom B61-12 naar Italië en andere Europese landen te vervoeren. Aangezien ambtenaren van de regering-Biden hadden aangekondigd dat de zending van de B61-12 zou worden vervroegd naar december, menen wij dat de nieuwe Amerikaanse kernbommen al onderweg zijn naar Europa om te worden ingezet tegen Rusland.

De VS en de NAVO dumpen enorme hoeveelheden zware artilleriemunitie in Oekraïne voor de Kievse strijdkrachten. De VS hebben - volgens officiële cijfers - tot nu toe meer dan een miljoen granaten voor 155 mm houwitsers en tienduizenden raketten naar Oekraïne gestuurd. Ongeveer 300.000 projectielen komen uit Amerikaanse militaire depots in Israël. De wapentransporten worden beheerd door een internationaal netwerk, waarin Camp Darby, dat het grootste Amerikaanse arsenaal buiten het moederland herbergt en verbonden is met de haven van Livorno en de militaire luchthaven van Pisa, een centrale rol speelt. Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Finland leveren tanks aan Kiev, en Polen koopt Abrams-tanks van de VS, waarvan een deel mogelijk bestemd is voor Oekraïne.

Tegelijkertijd vergroten de VS en de NAVO de inzet van hun troepen in Europa, steeds dichter bij Rusland. In Roemenië heeft de NAVO AWACS-vliegtuigen ingezet, uitgerust met de meest geavanceerde elektronische apparatuur, die voortdurend in de lucht worden gehouden in de buurt van het Russische luchtruim. Ook heeft het Pentagon in Roemenië de 101e luchtlandingsdivisie gestationeerd, die voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa wordt ingezet.

De NAVO en de EU hebben "een speciale taskforce voor veerkracht en kritieke infrastructuur" opgericht. "De NAVO," aldus de Raad van de Europese Unie, "blijft het fundament van onze collectieve defensie. Wij erkennen de waarde van een sterkere Europese defensie, die bijdraagt tot de transatlantische veiligheid en complementair en interoperabel is met de NAVO."