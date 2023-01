De afgelopen maanden hebben wij een internationaal netwerk van informatiebronnen opgezet om een wekelijkse nieuwsbrief over het einde van de westerse hegemonie en de overgang naar een multipolaire wereld uit te geven en te verbeteren.

Inhoud van nummer 24 :

• Redactie: normalisatie Iran-Saudi zou vrede in het Midden-Oosten kunnen brengen

• Washington ontneemt de EU van Russische koolwaterstoffen, maar importeert ze zelf

• Controverse rond acteur Steven Seagal

• Kanye West zegt dat zwarte mensen de ware afstammelingen zijn van de Hebreeën

• President Biden verzendt geheime documenten

• Big Pharma vertrouwde op Twitter om zijn superwinsten te beschermen

• Republikeinse wetsvoorstellen

• Antony Blinken steunt gewetensvrijheid

• Douglas Wise wil zijn fout niet toegeven

• Coördinatie van het Pentagon met de Oekraïense legers

• Voormalig secretaris van president Felipe Calderon staat terecht in de VS

• Het plannen van een aanval op Francia Marquez

• Anderson Torres zou coup gepland hebben in Brazilië

• Venezuela vervolgt pro-westerse rebellenpolitici

• Frankrijk leest Rusland de les

• Frans links tegen de rijken

• België beperkt onderzoek naar EU-corruptie

• Duitse industrie hoopt in NAVO’s munitiebehoefte te voorzien

• Polen vreest Russische overwinning in Oekraïne

• EU en NAVO plannen enorme verhoging van militaire uitgaven

• De Republiek Srpska denkt niet als de EU

• Censuur van het bombardement op een burgergebouw in Dnipro

• Dood van Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken

• Het Oekraïense leger verspreidt een vals document dat ten onrechte wordt toegeschreven aan de orthodoxe kerk

• CIA beweert achteraf president Zelensky te hebben gered

• Russische stafchef neemt leiding over operatie Oekraïne

• Wagner neemt Soledar

• Controverse over de in Makiivka gedode Russische soldaten

• Onzekerheid over Russische wet die homoseksuele propaganda strafbaar stelt

• Russische luchtvaartmaatschappijen getroffen door westerse "sancties

• Onderzoek naar de moordpartijen in Mariupol

• Rusland neemt kernonderzeeër drones in gebruik

• Transformatie van het Russische leger

• Rusland wil Angela Merkel en François Hollande voor een nieuwe Neurenberg brengen

• Wie is de spion Paul Whelan?

• De CIA is bezorgd over Wagners aanwezigheid in Libië...

• Tunesische oppositie wordt niet sterker na verkiezingen

• Bezalel Smotrich pronkt met zijn homofobie

• Israëlisch Hooggerechtshof eist ontslag van minister Shaas

• Qatar verzet zich tegen verzoening tussen Hamas en Syrië

• Algemene Vergadering VN veroordeelt Israëlische vergelding tegen Palestijnse Autoriteit

• Israëlische gijzelaar Abera Mengistu leeft nog...

• Griekenland veroordeelt het Israëlische bedrijf Intellexa

• Danny Danon bereidt annexatie van de Westelijke Jordaanoever voor

• Drugshandel bedreigt veiligheid Libanon

• Hezbollah heeft binnenkort 200.000 militieleden

• Qatar voorspelt terugkeer van Russisch gas naar EU

• Oliechef VAE zit COP 28 voor

• Iran zet zijn marine in voor de kust van de VS

• Nieuwe versie van de moord op Mohsen Fakhrizadeh

• Iraanse legers schaffen Russische gevechtsvliegtuigen aan

• Vietnamese president gedwongen af te treden

• Spanningen tussen Zuid-Korea en Iran

• De Chinese bevolking daalt, maar de economische groei zet door

• Washington probeert export uit Xinjiang te verbieden

• Beijing herziet zijn betrekkingen met Washington

• Fumio Kishida bereidt zich voor op de volgende G7

• Japan slaat de trom tegen China

Deze week bevat ons documentair supplement vier pagina’s met rapporten van denktanks.