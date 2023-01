De afgelopen maanden hebben wij een internationaal netwerk van informatiebronnen opgezet om een wekelijkse nieuwsbrief over het einde van de westerse hegemonie en de overgang naar een multipolaire wereld uit te geven en te verbeteren.

Inhoud van nummer 25:

• Redactioneel: Israël heeft de sleutel tot het conflict in Oekraïne in handen

• Veiligheidsraad VS verklaart Wagner Group tot "criminele organisatie

• Tegen huishoudelijk gasgebruik

• Jeffrey Zients wordt de volgende stafchef van het Witte Huis...

• CSIS roept op tot sancties tegen Russische en Chinese banken

• Amerikaanse Joden bezorgd over regering Netanyahu

• 54 Amerikaanse topjournalisten betaald door George Soros

• Congres wil onderzoek naar sociale netwerken uitbreiden naar tv-zenders

• Amerikaanse uraniummunitie voor Oekraïne

• Biden administratie tegen Google’s concurrentiebeperkende praktijken

• Migratiedruk in de VS

• Las Vegas wapenbeurs

• De dollar staat nog steeds centraal

• Lula ontslaat Braziliaanse stafchef

• Lula veroordeelt Russische "bezetting" van Oekraïne

• Fernández en Lula voor een gemeenschappelijke Argentijns-Braziliaanse munt

• Het Verenigd Koninkrijk is gespecialiseerd in staatsgrepen...

• Franse topjournalisten in het geheim uitgenodigd door president Macron

• Grote demonstraties tegen Franse pensioenhervorming

• Bruno Le Maire blokkeert de rekeningen van RT France

• Verjaardag van het Elysée-verdrag

• Frankrijk verhoogt zijn militair budget naar NAVO-normen

• Spanje en Frankrijk ondertekenen een vriendschapsverdrag

• Spaans rechts verenigd tegen Pedro Sánchez

• Duitsland stuurt zware tanks naar Oekraïne

• Denemarken weet niet hoe het zijn verhoogde militaire begroting moet financieren

• Zweden wordt geen lid van de NAVO zolang Turkije zich ertegen verzet

• Finland treedt pas toe tot de NAVO als Zweden dat kan

• Hongarije verbreidt zijn ideologische strijd

• G7- en EU-bedrijven blijven massaal in Rusland

• EU in verlegenheid gebracht door parlementaire stemming over Revolutionaire Garde

• Twee EU-lidstaten staan op het punt de diplomatieke betrekkingen met Rusland te verbreken

• Servië wil niet langer lid worden van de EU

• Voor president Zelensky is Vladimir Poetin al dood

• Woordvoerder van het Oekraïense Vreemdelingenlegioen, Emese Fajk is een oplichter

• Oekraïne slaat wapens op in zijn kerncentrales

• Hoofd militaire inlichtingendienst Oekraïne beschuldigt SBU van moord op held

• Grote herschikking in de Oekraïense regering

• Rusland bewapent belangrijke officiële gebouwen in Moskou

• Europees Hof voor de Rechten van de Mens verklaart zich bevoegd voor Rusland

• Amerikaanse belangen in Libië

• Partiële bijeenkomst van de Arabische Liga in Tripoli

• Arrestatie van een Tunesische islamitische leider

• Inadequate hulp van de Libische broederschap aan Tunesië

• Het Marokkaanse parlement tegen het Europees Parlement en Frankrijk

• Marokko ontkent een Amerikaanse militaire basis te willen herbergen

• Burkina Faso beëindigt militaire samenwerking met Frankrijk

• Separatisten in Kameroen

• Gabon bezorgd over komende Spaanse militaire basis in Equatoriaal-Guinea

• Eritrea trekt zich terug uit Ethiopië

• Het proces van Britse investeringen in Nigeria

• Bloedbaden in de Democratische Republiek Congo

• Nog een dode onder tegenstanders van president Kagame...

• Marinemanoeuvres China-Rusland-Zuid-Afrika

• Benjamin Netanyahu buigt voor het Hooggerechtshof en bereidt zijn hervorming voor

• Israël’s procureur-generaal tegen het aanhouden van de premier

• Hervorming van de Israëlische mediawet

• Demonstratie in Israël tegen de hervormingsplannen van de premier

• Pentagon steunt IDF, maar niet het plan voor bombardementen op Iran

• Mike Pompeo hekelt Benjamin Netanyahu...

• Amerikaanse fondsenwerving voor Israëlische extremisten

• Jordanië bezorgd over Israëlische houding tegenover "Nobele heiligdommen

• Toppen rond Egypte en Jordanië

• Frankrijk bereidt een top voor van zijn kandidaat in Libanon

• Hulp van Iran aan Syrië

• Rusland probeert het Koerdische probleem in Syrië op te lossen

• Gevaarlijke rivaliteit tussen Iraakse Koerden

• Iraakse premier wendt zich tot VS

• Saoedi-Arabië verwacht Israëlische handreikingen jegens Palestijnen

• Een Iraanse satellietconstellatie

• Narendra Modi ingehaald door zijn verleden

• De Filippijnen willen opschieten met China

• Zuid-Korea’s promotie moeilijk

• China op de Zuidpool

• Voorzitter van het Amerikaanse Huis in Taiwan

• Jacinda Ardern laat rechtszaak vallen

En na deze 15 pagina’s met korte contextualiseringen, vermeldt onze documentatiebijlage op nog eens 9 pagina’s meer dan 200 politiek-wetenschappelijke boeken, gepubliceerd in januari 2023, in vijf verschillende talen.