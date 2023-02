Een video van Project Veritas toont Jordon Trishton Walker, Pfizer’s directeur van onderzoek en ontwikkeling, strategische operaties en mRNA wetenschappelijke planning, die beweert dat zijn bedrijf een manier heeft onderzocht om Covid vooraf te "muteren" om te anticiperen op de ontwikkeling van toekomstige "vaccins" [1].

Het interview impliceerde dat Pfizer gezondheidsrisico’s had genomen en Amerikaanse wetten had overtreden om zijn onderzoek uit te voeren.

Binnen vijf dagen was de opname al 41 miljoen keer bekeken op Twitter, waarna Pfizer een verklaring uitgaf. Zonder de authenticiteit van de opname in twijfel te trekken, zei zij geen onderzoek naar functievermeerdering te hebben gedaan. Het voegde daaraan toe: "In een beperkt aantal gevallen waarin een volwaardig virus geen bekende gain-of-function-mutaties bevat, kan dat virus worden gemodificeerd om beoordeling van antivirale werking in cellen mogelijk te maken [2].

In dit stadium is het niet duidelijk of Pfizer het virus gevaarlijker heeft gemaakt alvorens zijn "vaccin" te ontwerpen.

Bovendien wordt het farmaceutische bedrijf al geconfronteerd met beschuldigingen dat het al die tijd wist dat zijn vaccin niet beschermde tegen overdracht, maar de regeringen toestond het tegendeel te beweren zonder in te grijpen.